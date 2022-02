Magé reforça dragagem de rios e canais. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 18/02/2022 18:34

Magé - A Prefeitura de Magé está reforçando a dragagem dos rios e canais da cidade por conta das fortes chuvas que caem no verão. Nesta sexta-feira (18) as máquinas da Secretaria de Infraestrutura desembarcaram nos canais dos bairros Parque Boneville, Jardim Nazareno, Canal e Parque Iriri. Segundo o prefeito Renato Cozzolino o trabalho preventivo é feito durante todo o ano, mas é preciso de reforço nesse período.



“Nós temos essa preocupação por conta das fortes chuvas de verão que acabam inundando alguns bairros. Aqui em Magé temos uma fronteira direto com a baía de Guanabara e o efeito de maré nos preocupa muito. Colocamos nossas dragas espalhadas pelos rios e canais da cidade. Hoje também estamos no Rio Iriri que recebe as águas do Boneville, da Vila Inca e do próprio bairro. Tenho certeza que depois que dragarmos esse rio e abrirmos dois canais, um voltado para Boneville e outro para o Iriri, iremos solucionar o problema das cheias desse bairro”, explica o prefeito.



O secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, disse que a intervenção está acontecendo em todo município. “Estamos dando sequência na dragagem dos nossos rios e canais da cidade. Lá no Jardim Nazareno estamos fazendo um grande intervenção no canal que vai continuar como aqui em Magé durante toda a semana”.