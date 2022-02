Publicado 17/02/2022 23:48 | Atualizado 18/02/2022 14:49

Magé - A Defesa Civil de Magé alerta que devido à previsão de pancadas de chuva moderadas a ocasionalmente fortes com rajadas de vento moderadas a fortes, a cidade está em estágio de atenção. Segundo a previsão do tempo, a chuva se estende para os próximos dias e a Defesa Civil de Magé pede para que a população tenha atenção nas próximas horas. O órgão alerta que devido às constantes pancadas de chuva moderadas a fortes, com perigos de alagamentos e deslizamento, o Estágio é de Alerta.

Em nota a prefeitura pede aos mageenses que em casos de inundação, alagamento ou deslizamento, lembrarem de embalar os documentos e remédios, que são prioridades neste caso, e que busquem um local seguro e evite andar nas ruas. A Defesa Civil oferece pontos de apoio e para mais informações disponibiliza os telefones 199 ou 2739-4512.