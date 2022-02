Projovem Urbano: Magé abre inscrições na nesta segunda-feira (21). - Reprodução.

Publicado 21/02/2022 07:10 | Atualizado 21/02/2022 19:56

Magé - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura abre, nesta segunda-feira (21), as inscrições para o Projovem Urbano em Magé, programa desenvolvido com recursos federais para quem tem entre 18 e 29 anos e deseja ter o diploma do ensino fundamental. As inscrições seguem até 14 de março, no site mage.rj.gov.br. Serão oferecidas 400 vagas, 100 para cada uma das escolas onde serão ministradas as aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.



As aulas do Projovem Urbano – considerado uma espécie de “supletivo” para concluir o ensino fundamental em um ano e meio – serão realizadas nas Escolas Municipais Maria Clara Machado (1º Distrito), Paulo Freire (5º Distrito), Geralda Izaura Ferreira Telles e Daniel Soares (ambos no 6º Distrito), a partir de 21 de março. Para se candidatar, é preciso apenas preencher os dados pessoais na ficha de inscrição.



“Esta é uma excelente oportunidade para obter o diploma do ensino fundamental num curto espaço e com um ensino de qualidade através de monitores que vamos contratar. E para isso, pode ter parado em qualquer ano ou somente saber ler e escrever”, explicou a secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



De acordo com a coordenadora do Projovem em Magé, Roberta Borges, além de obter o diploma de conclusão do ensino fundamental, o aluno terá acesso à qualificação profissional através dos cursos de Administração e Serviços Pessoais (Cabeleireiro e Manicure).