Magé atua em Petrópolis desde o primeiro dia das fortes chuvas.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 23/02/2022 12:00 | Atualizado 23/02/2022 17:19

Magé - A Prefeitura de Magé continua atuando para auxiliar as vítimas da chuva de Petrópolis. Nesta terça-feira (22), oito máquinas, duas picapes e um barco estão trabalhando, além de funcionários das Secretarias Municipais de Defesa Civil, Assistência Social, Infraestrutura e equipe do SAMU. Os servidores estão escavando, limpando, levando alimentos e outros donativos para os afetados com a tragédia. Os funcionários foram deslocados para Petrópolis ainda na noite do dia 15/2.



“Nós envolvemos todo o nosso grupo de logística: motoristas, Subsecretarias, Secretarias, Coordenadorias, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Mais de 200 pessoas estão trabalhando no recolhimento de doações, entrega de comida, água etc. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos está à disposição das autoridades de Petrópolis”, afirmou a secretária de Assistência, Flávia Gomes.



A Infraestrutura está com uma força-tarefa no Morro da Oficina, local mais afetado pela chuva do dia 15, já a Samu não tem local fixo e vem fazendo buscas nos rios. “Encontramos alguns corpos desde que chegamos aqui. Fizemos uma varredura no Rio Quitandinha hoje. Ontem começamos na Ponte Branca e seguimos até o Castelo de Itaipava. Estamos aqui para ajudar”, detalhou o coordenador da SAMU, Marcus Vinicius Goulart.



O secretário de Defesa Civil, José Amaral, afirmou que está ajudando os “irmãos petropolitanos”, mas também está atento aos problemas de Magé. “Essas chuvas preocupam a gente. Em caso de desastres ou dúvidas relacionadas a Defesa Civil, ligue para 199 ou 2739-4512. O atendimento telefônico funciona 24h por dia”, reforçou.