Serão oferecidos mil testes entre HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com o resultado em 30 minutos. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 23/02/2022 10:00 | Atualizado 23/02/2022 17:03

Magé -Com a aproximação do feriado de Carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma campanha de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O calçadão de Piabetá recebe no dia 24, das 9h às 15h, uma ação com distribuição de preservativos e testes de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

“Por mais que em 2022, a folia não vai acontecer em diversos lugares, o feriado existe e muitas pessoas vão se reunir. Então decidimos criar uma campanha conscientizando a população sobre a importância de usar preservativo durante a relação sexual. Estaremos no Calçadão de Piabetá fazendo testagem e distribuindo preservativos masculino e feminino”, explica Lígia Moreno, coordenadora do Programa de IST.

Serão oferecidos mil testes entre HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com o resultado em 30 minutos. “A testagem é super importante, muitas pessoas não sabem que possuem o vírus do HIV e que há tratamento. Magé tem um programa com uma equipe multiprofissional e medicamentos, todo o suporte. Quem testar positivo, será encaminhado para o programa”, finaliza Lígia.