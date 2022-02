Magé tem nova data de vistoria de táxis. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé tem nova data de vistoria de táxis.

Publicado 24/02/2022 16:59

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Transporte (Semtran), divulgou uma nova data para a realização da vistoria anual de táxis licenciados na cidade. O serviço será realizado na sede da Semtran, no bairro Limeira, a partir do dia 21 de março e encerrando no dia 29 de abril. O horário de atendimento será de 9h às 12h e de 13h30 às 17h.



A novidade para o novo calendário é o período de aferição dos taxímetros, que não foi realizado no último ano devido a pandemia. Entre os dias 14 e 18 de março, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ) estará também na sede da Semtran para atender os motoristas, das 9h às 15h. A aferição seguirá o seguinte calendário: permissões 01 a 35 (14/03), 36 a 70 (15/03), 71 a 106 (16/03), 107 a 142 (17/03) e 143 a 171 (18/03).



Para a realização da aferição feita pelo IPEM-RJ são necessários os seguintes documentos: último certificado Ipem 2020 (original); CRVL 2021 ou 2022 (original); Documentos GNV 2021 (original); cartão de autorização municipal 2021 (original e cópia); e taxa da GRU com o comprovante de pagamento. Somente o permissionário ou procurador poderá efetuar a vistoria do IPEM-RJ.



“Nós tivemos uma reunião com o Ipem e trouxemos a aferição dos taxímetros para Magé, para que os motoristas não precisem ir até Xerém. É uma importante medida, já que em 2021 não tivemos essa aferição, então estavam sendo usados documentos de aferições passadas”, ressaltou o secretário de Transporte, Junimar Borges.



A vistoria municipal somente será realizada mediante a presença do permissionário ou de procurador com devido instrumento legal, com firma reconhecida e devidamente autenticada. Para a renovação de licenças, é necessária a seguinte documentação: cópia do comprovante de residência; cópia do último cartão expedido pela Semtran; cópia da CNH dentro do prazo de validade, constando atividade remunerada; cópia do CRLV 2021 ou 2022 e do seguro obrigatório – dentro do prazo de vistoria estabelecido pelo Detran-RJ – em nome do permissionário; cópia da quitação de ISS; cópia do cartão de prestador de serviços autônomo expedido pela Secretaria de Fazenda; certidões negativas criminais – Federal e Estadual; atestado de saúde ocupacional; comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual; curso obrigatório de qualificação; certificado de verificação do taxímetro 2022; certificado de verificação GNV.