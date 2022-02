Publicado 24/02/2022 20:27

Magé - Parte dos clientes da distribuidora de energia Enel no Estado do Rio foi surpreendida em fevereiro com o envio de duas faturas com vencimentos neste mês. Uma das faturas se refere a janeiro, e outra se refere ao consumo verificado ainda em fevereiro.



A empresa informou através de nota que realizou uma adequação do processo de faturamento de energia para regularizar o vencimento das contas de cerca de 1% dos clientes da distribuidora, que tem cerca de três milhões de clientes em 66 municípios fluminenses. Segundo a empresa, esses clientes terão duas contas vencendo no mesmo mês, mas ambas são devidas, pois referem-se a períodos de consumo diferentes. Após essa adequação, o cliente passará a receber normalmente uma fatura por mês.