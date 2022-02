Ação realizou testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com resultado em meia-hora, e conscientizou a população sobre a importância da prevenção. - Divulgação/Lucas Santos.

Ação realizou testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com resultado em meia-hora, e conscientizou a população sobre a importância da prevenção.Divulgação/Lucas Santos.

Magé - Quem passou pelo Calçadão de Piabetá nesta quinta-feira (24) se deparou com uma grande ação de conscientização e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) realizada pelo Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Atendimento Especializado (CTA/SAE). A ação realizou testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com resultado em meia-hora, e conscientizou a população sobre a importância da prevenção.



“Nós estamos aqui para enfatizar a importância da prevenção no combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Estamos realizando a distribuição de preservativos masculinos e femininos, e realizando o teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. E quem não pôde vir hoje, nós realizamos esses serviços em todas as Unidades de Saúde da Família e também no SAE”, explicou a coordenadora do CTA/SAE, Lígia Vieira.



Os testes rápidos são realizados em todas as Unidades de Saúde da Família e também na sede do CTA/SAE, localizada na Rua Pio XII ao lado do Hospital Municipal de Magé. O horário de atendimento é de 8h às 16h30 de segunda a sexta-feira, e é preciso levar o RG e o Cartão SUS.



“Em caso de diagnóstico reagente, nós oferecemos todo o tratamento sem que o paciente precise sair de Magé. Nós temos toda a autonomia de exames, medicamentos e equipe multidisciplinar com médicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e infectologista”, concluiu a coordenadora.



O músico e veterano da Marinha, Carlos da Silva, aproveitou um passeio pelo Calçadão de Piabetá para fazer seu teste. “A prevenção é sempre importante, nós temos que estar à frente do que possa acontecer no futuro. Estou sempre passando por aqui, vi a ação e resolvi fazer o teste, porque quanto mais a gente se prevenir menos a gente sofre. E aproveito para parabenizar o prefeito Renato Cozzolino por essa ação em nosso município”, disse.