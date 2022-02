"São muitos avanços, como uma equipe técnica completa dando suporte 24h, alimentação adequada, banho quente, quartos ventilados e atividades sociais", explica a primeira-dama, Lara Torres. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 25/02/2022 15:53

Magé - Os acolhidos pelo Instituto Brasileiro de Justiça e Direito Social Novaes Agra, ex- casa de Sheilla, vivem uma nova realidade desde que a Prefeitura assumiu a unidade no fim de novembro. Na última quarta-feira (23) a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos promoveu um bailinho de carnaval em comemoração à data. Ações como essa tem garantido melhor qualidade de vida para aqueles que viviam esquecidos.

A Prefeitura tomou posse da instituição após denúncias do Ministério Público de irregularidades e falta de suporte aos assistidos. A primeira-dama, Lara Torres, listou as melhorias nos três meses de gestão da Secretaria de Assistência Social. “A Assistência está fazendo um lindo trabalho, refazendo a documentação dos acolhidos, pois muitos não tinham mais nem o RG. Todo mês, eles recebem atendimento clínico, psicológico, psiquiátrico e as equipes estão ligando para as famílias com o objetivo de retomar esse contato que é muito importante. São muitos avanços, como uma equipe técnica completa dando suporte 24h, alimentação adequada, banho quente, quartos ventilados e atividades sociais”, detalha.

“Estamos cuidando com muito amor e carinho dos nossos assistidos. Reforçamos a equipe e já temos um facilitador de música e outro de educação física. Essas atividades promovem a inclusão dessas pessoas e momentos de alegria. Nossos assistidos amam essas festas e todas as datas criamos um evento para que eles se sintam cada vez mais amados e acolhidos, é uma nova realidade. No Natal, fizemos festa, na páscoa terá e assim será sempre”, explica Juliana Vasconcelos, coordenadora de Proteção Social Especial.