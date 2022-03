Avaliadores visitaram as instalações do Centro de Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam) e cinco propriedades do Distrito Agrícola do Rio do Ouro. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 08/03/2022 13:30

Magé - Três representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizaram, nesta segunda-feira (07), visita técnica em Magé para avaliar os itens do projeto da Prefeitura “Parceria que leva ao crescimento social e econômico”, inscrito na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos do prêmio Prefeito Empreendedor, edição 2022 da instituição, ao nível estadual.



Os avaliadores visitaram as instalações do Centro de Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam) e cinco propriedades do Distrito Agrícola do Rio do Ouro para checar todas as informações descritas no projeto, que visa principalmente mostrar o apoio do governo municipal aos pequenos agricultores na redução de custos de produção e incentivo ao empreendedorismo.



Ao longo de 2021, primeiro ano do governo Renato Cozzolino, a Prefeitura intermediou oferecendo frete para a compra compartilhada de calcário diretamente na mineradora, no Noroeste Fluminense, para 144 agricultores familiares e compra coletiva de mudas de palmito para 60 produtores. No primeiro caso, cada saco de 50 quilos do insumo saiu a R$ 9 com o apoio da Prefeitura, ou seja, uma redução de 50% no custo da compra para os agricultores. Em relação ao segundo, a economia foi de 150%, isto é, cada muda foi adquirida por R$ 1,50 o valor unitário.



De acordo com a coordenadora do Sebrae Baixada, Margareth Kelly Nascimento, o prêmio é uma grande oportunidade para mostrar a cidade como uma referência na Agricultura.

“É um prêmio sério, reconhecido e uma grande oportunidade para dar visibilidade ao município de incentivo ao trabalho dos agricultores”, disse a coordenadora.



Acompanharam a visita técnica, o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino; a diretora de Desenvolvimento da Secretaria de Trabalho, Priscila Ferreira e o diretor de Agricultura Luis Gustavo Ramos.



Magé concorre à premiação na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos com outros 15 municípios fluminenses que tiveram projetos habilitados pelo Sebrae. O resultado dos ganhadores das oito categorias do prêmio será divulgado no dia 6 de abril. As demais sete categorias da premiação são as seguintes: Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inovação e Sustentabilidade, Governança Regional e Cooperação Intermunicipal e Cidade Empreendedora. Os vencedores das categorias no nível estadual ganham também a oportunidade de concorrer ao prêmio no nível nacional.