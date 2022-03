Criminoso portava alta quantidade de drogas e armas na hora da abordagem. - Divulgação/PMRJ.

Criminoso portava alta quantidade de drogas e armas na hora da abordagem.Divulgação/PMRJ.

Publicado 08/03/2022 16:00 | Atualizado 08/03/2022 22:20

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta terça-feira (8), o traficante conhecido como Nandinho, de 53 anos, que atuava no bairro Mundo Novo, na Lagoa, em Magé. O Criminoso foi encontrado com uma pistola Glock G17 9mm com kit rajada; sete cartuchos 9mm intactos e 666 Pinos de cocaína.

Segundo o Comandante do 34° BPM Coronel Oliveira, após exame do material foi constatado 500g de Cocaína, conforme o registro de ocorrência na delegacia local. A ocorrência foi encaminhada para a 65ªDP para registro e posteriormente a 60ª DP (Central de Flagrantes), onde o criminoso permaneceu preso.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.