Publicado 09/03/2022 15:48

Magé - A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda (IR) da Pessoa Física (IRPF) de 2022 na última segunda-feira (7) e o informe de rendimentos dos funcionários, aposentados e pensionistas do município já está disponível no site da Prefeitura (mage.rj.gov.br) na aba “Servidor”. Quem ainda não fez o cadastro de acesso ao novo sistema, pode ir com RG e CPF ao Departamento de Recursos Humanos, no térreo do Palácio Anchieta, de segunda a sexta, das 9h às 17h.