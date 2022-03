Casa do Empreendedor Magé. - Divulgação.

Casa do Empreendedor Magé.Divulgação.

Publicado 09/03/2022 15:55

Magé - Qualificação para o mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda estará com as inscrições abertas na próxima semana, de segunda a sexta-feira (14 a 18/03), para o curso gratuito de Informática Básica, voltado aos interessados a partir de 12 anos de idade. Esta é a segunda edição do curso promovido pela Pasta em 2022.



Ainda de acordo com a Secretaria de Trabalho, as inscrições devem ser realizadas na Casa do Empreendedor, das 9h às 17h, para o preenchimento de 60 vagas. Serão formadas três turmas com 20 alunos cada, com aulas duas vezes por semana na Faetec Magé. O curso será ministrado de 21 de março a 24 de maio.



Documentos - Para fazer a inscrição, é necessário que o interessado apresente RG, CPF e comprovante de residência. No caso do menor de idade, o responsável precisa comparecer e apresentar também os seus documentos pessoais, como RG e CPF. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis, nº 21 – Flexeiras, Magé. Mais informações no WhatsApp da Secretaria de Trabalho, que é o 96962-8462.