Mapa de Risco da Covid-19: estado do Rio de Janeiro volta para bandeira verde. - Divulgação.

Publicado 11/03/2022 17:15 | Atualizado 11/03/2022 21:43

Magé - A 72ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (11/03) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o estado do Rio de Janeiro voltou para a bandeira verde (risco muito baixo) após um período de três meses. A análise compara a sétima semana epidemiológica (SE 07) deste ano, 13/02/2022 a 19/02/2022, com a nona semana (SE 09), 27/02/2022 a 05/03/2022.



Segundo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Magé nesta sexta, foram registrados 10 novos casos, 16157 recuperados e um novo óbito. O município já aplicou 439.954 doses da vacina.



“Depois de três meses, estamos voltando à bandeira verde, com risco muito baixo para a Covid-19. Isso consolida a queda na onda de transmissão da Ômicron, que foi responsável pelo maior pico de casos desde o início da pandemia. Com a evolução na campanha de vacinação, essa explosão do número de casos não se refletiu na demanda por internação nem no número de óbitos”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



O mapa desta semana mostra que a Região Metropolitana I saiu da bandeira amarela (risco baixo) e está em bandeira verde (risco muito baixo). A Região Metropolitana II se manteve em bandeira verde (risco muito baixo). A Região Centro-Sul também apresentou melhora, saindo da bandeira laranja (risco moderado) para a bandeira amarela (risco baixo). As regiões do Médio Paraíba, Serrana, Norte, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permaneceram com bandeira amarela (risco baixo). A Região Noroeste se manteve em bandeira laranja (risco moderado).