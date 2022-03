Prefeitura de Magé inaugura a sexta unidade de saúde da família de sua gestão. - Divulgação/Lucas Santos.

Prefeitura de Magé inaugura a sexta unidade de saúde da família de sua gestão.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 11/03/2022 15:00 | Atualizado 11/03/2022 21:31

Magé - Os moradores do Sertão não vão mais precisar atravessar a Rodovia Rio-Teresópolis para se consultar em Citrolândia. A Prefeitura de Magé inaugurou, na noite desta quinta-feira (10/03), a Unidade de Saúde da Família Antonio Martins da Silva, a sexta desta gestão. O prefeito Renato Cozzolino não foi à inauguração, mas esteve na unidade durante a tarde: “Essa USF já está em funcionamento há algum tempo, com médicos e enfermeiros. Sentimos a necessidade de atender a população do bairro para que ela não precise mais passar pelo constrangimento de ter que procurar consulta médica em outras regiões”. O prefeito agradeceu também a Associação de Moradores, que cedeu o espaço para a abertura da nova USF.



Ainda no Sertão, o prefeito aproveitou para visitar a Escola Municipal Nova Sertão e anunciar que uma outra unidade escolar será construída no terreno atrás dela. A E.M. Nova Sertão será transformada em creche. Durante a inauguração da USF, a vice-prefeita Jamille Cozzolino reforçou esse anúncio. Ela disse ainda que 40 novas cadeiras odontológicas já foram licitadas e que uma delas seguirá para a USF Sertão. Secretário de Governo e Fazenda, Vinícius Cozzolino discursou no evento. “Gostaria de reforçar que este é um governo que se importa com a Saúde, diferentemente de outras administrações que fecharam hospitais e postos. Além das USFs, vamos inaugurar um novo centro cirúrgico no Hospital de Magé e abrir o Hospital do Olho em Bongaba”, afirmou.



A secretária Municipal de Saúde, Larissa Storte, informou que 1.200 pessoas já estão cadastradas para atendimento na nova USF. “Também se trata da primeira USF, no município, com uma Academia da Saúde instalada no próprio terreno. Além disso, temos médico, enfermeira e uma técnica de Enfermagem para cuidar dos pacientes”, assegurou. Coordenadora administrativa da USF Sertão, Andreia Pereira Gaspar revelou que 262 atendimentos já foram feitos em pouco mais de 45 dias. “Nosso funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Aqui, realizamos o pré-natal, puericultura, Hiperdia, aplicamos vacina, verificamos a pressão, enfim, cuidamos da comunidade”, destacou.



Homenagem



Com dois consultórios (uma sala de vacinas e um consultório multiprofissional), uma recepção e dois banheiros, a USF Sertão ganhou o nome de um importante líder comunitário da região, Antonio Martins da Silva. Seu Antonio, um mineiro de Teófilo Otoni que nasceu em 1956, foi da diretoria da Associação de Moradores do Sertão até morrer, em 2011. Presentes na inauguração, familiares frisaram a relação do homenageado com o bairro. “Meu pai não era daqui, mas veio trabalhar no Sertão e acabou ficando. Ele batalhou muito para conseguir o terreno para a construção da escola, há 20 anos”, lembrou a filha Ana Paula Martins, ao lado de sua mãe Leny Lurdes da Silva.

Unidade de Saúde da Família Antonio Martins da Silva. Divulgação/Lucas Santos.

Unidade de Saúde da Família Antonio Martins da Silva. Divulgação/Lucas Santos.

Unidade de Saúde da Família Antonio Martins da Silva. Divulgação/Lucas Santos.