Projovem Urbano: inscrições abertas até 14/03 em Magé.

Publicado 12/03/2022 11:00

Magé - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura segue com inscrições para o Projovem Urbano em Magé, programa desenvolvido com recursos federais para quem tem entre 18 e 29 anos e deseja ter o diploma do ensino fundamental. As inscrições seguem até esta segunda-feira (14) no site mage.rj.gov.br . Serão oferecidas 400 vagas, 100 para cada uma das escolas onde serão ministradas as aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.– Considerado uma espécie de “supletivo” para concluir o ensino fundamental em um ano e meio – serão realizadas nas Escolas Municipais Maria Clara Machado (1º Distrito), Paulo Freire (5º Distrito), Geralda Izaura Ferreira Telles e Daniel Soares (ambos no 6º Distrito), a partir de 21 de março. Para se candidatar, é preciso apenas preencher os dados pessoais na ficha de inscrição.