Prefeitura de Magé realiza mutirão para emissão gratuita de CPF no Cras Suruí. Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 14/03/2022 12:00 | Atualizado 14/03/2022 16:52

Magé - O Cadastro de Pessoa Física, popularmente conhecido como CPF, é um dos registros de identificação mais importantes do cidadão brasileiro. Apesar disso, muitas pessoas acabam não emitindo o documento. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé, através do Comitê de Sub-Registro Civil fechou uma parceria com a Receita Federal para realizar um mutirão para emissão gratuita de CPF em Magé. A parceria teve início nesta sexta-feira (11) pelo CRAS Suruí e o objetivo é levar a ação para os outros distritos.



“Uma das funções do comitê é possibilitar o acesso à documentação básica. Disso surgiu a parceria com a Receita Federal para reduzir o custo financeiro das pessoas e o gasto de tempo, trazendo o atendimento até a população. E nada melhor do que realizar esse atendimento no CRAS, pois ele possibilita através da articulação com a rede socioassistencial o acesso aos direitos sociais. Nós estamos iniciando pelo CRAS Suruí e temos o objetivo de percorrer todos os distritos oferecendo esse trabalho”, explicou Eliane Dias, coordenadora do Comitê de Sub-Registro Civil.



O cadastro foi feito por ordem de chegada diretamente na recepção do CRAS e logo em seguida o cidadão era encaminhado para o atendimento virtual com a Receita Federal. Ao fim do atendimento, o CPF era impresso na hora e entregue.



“Uma das maiores demandas da nossa população atendida aqui no equipamento é a documentação civil básica, então fizemos uma busca ativa em toda a localidade. O serviço foi muito bem aceito pela população, porque a demanda é muito grande. Então esse foi um dia importante e estamos muito gratos por esse projeto”, disse a coordenadora do CRAS Suruí, Débora Martins.



O pedreiro Robson Oliveira estava em casa quando ouviu o carro de som informando sobre o mutirão no dia anterior e conseguiu fazer o CPF para seus quatro filhos. “Eu aproveitei a oportunidade que hoje vou pegar um pouco mais tarde no trabalho e vim aqui para poder emitir o CPF dos meus filhos. É um documento muito importante e conseguimos graças a ajuda do CRAS. O atendimento foi muito bom, rápido e prático”, agradeceu.