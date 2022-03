Polícia Militar apreende drogas em Magé. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 14/03/2022 19:25

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé apreenderam na tarde desta segunda-feira (14/03), durante patrulhamento no bairro da Fonte, uma grande quantidade de drogas.Segundo a polícia, na abordarem aos criminosos que estavam armados portando as drogas, o grupo efetuou diversos disparos contra a guarnição policial, ocorrendo um breve confronto no local.

Os criminosos conseguiram fugir e ao cessarem os disparos, os policiais encontraram uma sacola deixada no local com material entorpecente. Foram encontrados 180 cápsulas de cocaína de R$ 10,00; 73 Cápsulas de Cocaína de R$ 20,00; 24 Cápsulas de Cocaína de R$ 30,00 e 60 Tiras de Maconha. A equipe procedeu à 65ª DP a fim de apresentar o fato e realizar a apreensão do material.