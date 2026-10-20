Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em MagéReprodução/Polícia Civil

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Igor Silva
Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) e da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam um homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada em Praia de Mauá, no município de Magé, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada nesta terça-feira (20).

De acordo com as informações da Polícia Civil, os agentes foram até o imóvel para cumprir a determinação judicial. Durante as buscas realizadas na residência, os policiais encontraram um revólver calibre .32, municiado, sobre a escrivaninha de um dos quartos.

A arma foi apreendida pela equipe policial e o homem, identificado pelas iniciais H. F. M. L., foi detido em flagrante. Após a apreensão do armamento, ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e formalização da prisão.

A operação contou com a participação de agentes das duas unidades policiais, que atuaram conjuntamente no cumprimento do mandado judicial. A apreensão da arma ocorreu durante as diligências realizadas no interior do imóvel, situado na região de Praia de Mauá.

Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Caberá às autoridades competentes dar prosseguimento às medidas judiciais relacionadas ao caso.

A Polícia Civil não divulgou outras informações sobre as circunstâncias que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão nem sobre a origem do armamento encontrado na residência.

O caso foi registrado pelas equipes responsáveis pela ocorrência, e a arma apreendida deverá integrar os procedimentos relacionados à investigação.
Braço direito do TCP preso
Um homem apontado como braço direito de uma liderança da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso na cidade da Baixada Fluminense. Ele tem 36 anos e é conhecido como "Negão". O criminoso foi localizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, e estava condenado a cinco anos e três meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A captura foi realizada por policiais civis da 65ª DP (Magé) durante uma ação de inteligência voltada ao monitoramento de integrantes de grupos criminosos com atuação na Baixada Fluminense.