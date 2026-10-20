Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em MagéReprodução/Polícia Civil
De acordo com as informações da Polícia Civil, os agentes foram até o imóvel para cumprir a determinação judicial. Durante as buscas realizadas na residência, os policiais encontraram um revólver calibre .32, municiado, sobre a escrivaninha de um dos quartos.
A arma foi apreendida pela equipe policial e o homem, identificado pelas iniciais H. F. M. L., foi detido em flagrante. Após a apreensão do armamento, ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e formalização da prisão.
A operação contou com a participação de agentes das duas unidades policiais, que atuaram conjuntamente no cumprimento do mandado judicial. A apreensão da arma ocorreu durante as diligências realizadas no interior do imóvel, situado na região de Praia de Mauá.
Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Caberá às autoridades competentes dar prosseguimento às medidas judiciais relacionadas ao caso.
A Polícia Civil não divulgou outras informações sobre as circunstâncias que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão nem sobre a origem do armamento encontrado na residência.
O caso foi registrado pelas equipes responsáveis pela ocorrência, e a arma apreendida deverá integrar os procedimentos relacionados à investigação.
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