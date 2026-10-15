Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em Magé - Divulgação/Polícia Militar

Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em MagéDivulgação/Polícia Militar

Publicado 15/10/2026 17:37

Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em Magé Divulgação/Polícia Militar

Após a realização de um cerco na região, os militares conseguiram apreender um simulacro de pistola, materiais entorpecentes e dois aparelhos celulares. A Polícia Militar, no entanto, não informou a quantidade ou o tipo de droga apreendida, nem se o homem foi detido durante a ocorrência.O material recolhido foi encaminhado para a 65ª Delegacia de Polícia (), responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.A ação faz parte do trabalho de policiamento ostensivo realizado pelo 34º BPM no município. A unidade atua no atendimento de ocorrências e no combate a atividades criminosas em Magé e em outras áreas sob sua responsabilidade.Até o momento, a Secretaria de Estado de Polícia Militar não divulgou outras informações sobre a identidade do suspeito ou eventuais desdobramentos da ocorrência.A apreensão foi comunicada pela assessoria de imprensa da corporação, com base nas informações repassadas pelo comando do batalhão. Novos detalhes sobre o caso poderão ser divulgados pelas autoridades responsáveis pela investigação.