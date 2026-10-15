Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em MagéDivulgação/Polícia Militar

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Igor Silva
Policiais militares do 34º BPM (Magé) apreenderam drogas, dois celulares e um simulacro de pistola durante uma ação no bairro Santa Dalila, em Magé, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira, 14. A ocorrência foi registrada após agentes receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os policiais foram alertados sobre a atuação de um grupo criminoso envolvido na venda de drogas no bairro. Diante das informações, uma equipe da unidade foi enviada ao local para verificar a denúncia.

Durante a ação, os agentes visualizaram um homem e tentaram realizar uma abordagem. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais.
Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em Magé - Divulgação/Polícia Militar
Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em MagéDivulgação/Polícia Militar


Após a realização de um cerco na região, os militares conseguiram apreender um simulacro de pistola, materiais entorpecentes e dois aparelhos celulares. A Polícia Militar, no entanto, não informou a quantidade ou o tipo de droga apreendida, nem se o homem foi detido durante a ocorrência.

O material recolhido foi encaminhado para a 65ª Delegacia de Polícia (Magé), responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.

A ação faz parte do trabalho de policiamento ostensivo realizado pelo 34º BPM no município. A unidade atua no atendimento de ocorrências e no combate a atividades criminosas em Magé e em outras áreas sob sua responsabilidade.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Polícia Militar não divulgou outras informações sobre a identidade do suspeito ou eventuais desdobramentos da ocorrência.

A apreensão foi comunicada pela assessoria de imprensa da corporação, com base nas informações repassadas pelo comando do batalhão. Novos detalhes sobre o caso poderão ser divulgados pelas autoridades responsáveis pela investigação.
Polícia acaba com churrasco do tráfico em Magé
No mês passado, uUma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar interrompeu um churrasco usado para venda de drogas em Santo Aleixo, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Um homem foi preso e um adolescente acabou apreendido.
A ofensiva mobilizou agentes da 65ª DP (Magé) e equipes do 34º BPM (Magé) após denúncias anônimas apontarem movimentação criminosa no local. O evento servia como disfarce para a distribuição de entorpecentes no bairro.
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Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em Magé
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