Quilombo de Bongaba celebra Dia das Crianças com educação antirracistaDivulgação

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O Quilombo de Bongaba, em sua sede no Ilê Asé Ògún Alákòrò, promoveu, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, uma celebração pelo Dia das Crianças com atividades de educação antirracista, lazer e valorização da ancestralidade. O evento contou com a participação do projeto Curumim Cria e reuniu crianças e famílias das comunidades quilombolas e de axé.
Quilombo de Bongaba celebra Dia das Crianças com educação antirracista - Divulgação
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Idealizado e produzido por Camila, Ana Luiza e Ajami, o Curumim Cria é um projeto infantil itinerante que promove o acesso de crianças a espaços culturais por meio de atividades pedagógicas e experiências lúdicas, com foco na inclusão e na educação antirracista.

A programação incluiu distribuição de doces e brinquedos e um almoço comunitário. Além das atividades recreativas, a iniciativa buscou estimular o aprendizado sobre diversidade, identidade cultural e história das comunidades tradicionais.

Sob a direção de Pai Paulo, o Ilê Asé Ògún Alákòrò desenvolve ações de educação antirracista desde a década de 1990. O espaço também promove iniciativas de educação ambiental, turismo ecológico e turismo de base comunitária.

Segundo Pai Paulo, a celebração teve como objetivo ampliar o acesso das crianças aos conhecimentos transmitidos pelas próprias comunidades, valorizando a participação dos mais velhos na formação das novas gerações.
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“Nós somos sujeitos da nossa história”, afirmou.

O dirigente também destacou a importância dos griôs, responsáveis pela transmissão oral de conhecimentos, memórias e tradições. A proposta é aproximar as crianças desses guardiões da ancestralidade para garantir a continuidade dos saberes comunitários.

“Hoje, nossas crianças aprendem com os griôs para amanhã ensinarem e preservarem o legado. Nossas crianças representam a permanência da nossa história no futuro”, declarou Pai Paulo.

A atividade também reforçou o princípio “Nada de nós sem nós”, associado à defesa do protagonismo das comunidades tradicionais na preservação de suas memórias e na construção de iniciativas voltadas aos seus territórios.

Para os organizadores, a celebração foi uma oportunidade de unir lazer e formação cidadã, destacando a importância de uma educação baseada na escuta, na troca de conhecimentos e no combate ao racismo.
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Quilombo de Bongaba celebra Dia das Crianças com educação antirracista
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