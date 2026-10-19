Polícia Civil prende braço direito de liderança do TCP em Magé - Reprodução/Polícia Civil

Polícia Civil prende braço direito de liderança do TCP em MagéReprodução/Polícia Civil

Publicado 19/10/2026 16:44

Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após o recebimento de informações sobre uma possível disputa territorial entre facções criminosas em Magé. Diante do cenário, os agentes intensificaram as investigações e passaram a monitorar integrantes considerados estratégicos das organizações envolvidas, com o objetivo de prevenir confrontos e reduzir os riscos de episódios de violência na região.



Durante o trabalho de inteligência, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do condenado. Segundo as investigações, ele seria um homem de confiança de uma das lideranças do TCP, organização criminosa que atua em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro.



Com a localização confirmada, os agentes da 65ª DP realizaram a diligência em Teresópolis e conseguiram efetuar a prisão. Contra o homem, havia um mandado expedido em decorrência de uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.



A pena estabelecida pela Justiça é de cinco anos e três meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Após a captura, o homem ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial. Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam, na sexta-feira, 16, um homem apontado como braço direito de uma liderança da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Ele tem 36 anos e é conhecido como "Negão". O criminoso foi localizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, e estava condenado a cinco anos e três meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A captura ocorreu durante uma ação de inteligência voltada ao monitoramento de integrantes de grupos criminosos com atuação naDe acordo com a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após o recebimento de informações sobre uma possível disputa territorial entre facções criminosas em Magé. Diante do cenário, os agentes intensificaram as investigações e passaram a monitorar integrantes considerados estratégicos das organizações envolvidas, com o objetivo de prevenir confrontos e reduzir os riscos de episódios de violência na região.Durante o trabalho de inteligência, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do condenado. Segundo as investigações, ele seria um homem de confiança de uma das lideranças doque atua em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro.Com a localização confirmada, os agentes da 65ª DP realizaram a diligência em Teresópolis e conseguiram efetuar a prisão. Contra o homem, havia um mandado expedido em decorrência de uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.A pena estabelecida pela Justiça é de cinco anos e três meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Após a captura, o homem ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.

Investigação busca prevenir confrontos

A prisão também integra o trabalho de monitoramento realizado pela Polícia Civil diante da possibilidade de disputas entre grupos criminosos em Magé. A identificação e a localização de integrantes apontados como peças estratégicas das facções fazem parte das medidas adotadas pelos investigadores para acompanhar a movimentação desses grupos e evitar possíveis confrontos.



A atuação da 65ª DP busca reunir informações sobre os envolvidos e subsidiar ações policiais para combater a criminalidade no município da Baixada Fluminense.



A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a possível disputa territorial mencionada nas investigações nem informou se outras pessoas são alvo de diligências relacionadas ao caso.



A prisão foi realizada fora dos limites de Magé, em Teresópolis, demonstrando o alcance das investigações conduzidas pela unidade policial para localizar suspeitos e condenados que estejam em outros municípios do estado.



O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.