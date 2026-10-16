Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviária - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviáriaDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 16/10/2026 19:29

Rodoviária de Magé, na Baixada Fluminense, começou a passar por uma transformação para melhorar as condições de atendimento aos passageiros que utilizam diariamente o terminal. O primeiro módulo, destinado às linhas municipais, já foi entregue após uma reforma completa. , na Baixada Fluminense, começou a passar por uma transformação para melhorar as condições de atendimento aos passageiros que utilizam diariamente o terminal. O primeiro módulo, destinado às linhas municipais, já foi entregue após uma reforma completa. A próxima etapa será a intervenção no espaço utilizado pelos ônibus intermunicipais, com previsão de início das obras ainda em outubro.

Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviária Divulgação/Prefeitura de Magé



A área das linhas municipais recebeu melhorias na estrutura e nos equipamentos oferecidos aos usuários. Entre as novidades estão a instalação de bancos de madeira, bebedouro, iluminação de LED, paisagismo e a reforma dos banheiros. As intervenções têm como objetivo proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições de espera para quem depende do transporte público na cidade.



A entrega do primeiro módulo representa uma etapa importante do projeto de recuperação do terminal, que atende passageiros de diferentes regiões de Magé e integra a rotina de deslocamento de trabalhadores, estudantes e moradores.



Próxima etapa prevê obras no setor intermunicipal A área das linhas municipais recebeu melhorias na estrutura e nos equipamentos oferecidos aos usuários. Entre as novidades estão a instalação de bancos de madeira, bebedouro, iluminação de LED, paisagismo e a reforma dos banheiros. As intervenções têm como objetivo proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições de espera para quem depende do transporte público na cidade.A entrega do primeiro módulo representa uma etapa importante do projeto de recuperação do terminal, que atende passageiros de diferentes regiões de Magé e integra a rotina de deslocamento de trabalhadores, estudantes e moradores.

Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviária Divulgação/Prefeitura de Magé



O segundo módulo da rodoviária, destinado às linhas intermunicipais, também passará por intervenções. A previsão é que os trabalhos comecem ainda neste mês de outubro, assim que for concluído o planejamento operacional necessário para a continuidade do serviço durante as obras.



No momento, a organização da logística de embarque e desembarque é a principal etapa pendente. A definição envolve a transferência temporária dos pontos de parada de cada linha para locais que permitam manter o funcionamento do transporte enquanto o espaço passa por melhorias.



A medida é necessária para reduzir os impactos sobre a rotina dos passageiros e garantir que os ônibus continuem operando durante a execução dos serviços. A reorganização dos pontos deverá ser definida antes do início das intervenções no segundo módulo.



Com a conclusão das duas etapas, a expectativa é que a Rodoviária de Magé ofereça uma estrutura mais adequada às necessidades dos usuários, tanto nas viagens municipais quanto nos deslocamentos para outros municípios. O segundo módulo da rodoviária, destinado às linhas intermunicipais, também passará por intervenções. A previsão é que os trabalhos comecem ainda neste mês de outubro, assim que for concluído o planejamento operacional necessário para a continuidade do serviço durante as obras.No momento, a organização da logística de embarque e desembarque é a principal etapa pendente. A definição envolve a transferência temporária dos pontos de parada de cada linha para locais que permitam manter o funcionamento do transporte enquanto o espaço passa por melhorias.A medida é necessária para reduzir os impactos sobre a rotina dos passageiros e garantir que os ônibus continuem operando durante a execução dos serviços. A reorganização dos pontos deverá ser definida antes do início das intervenções no segundo módulo.Com a conclusão das duas etapas, a expectativa é que a Rodoviária de Magé ofereça uma estrutura mais adequada às necessidades dos usuários, tanto nas viagens municipais quanto nos deslocamentos para outros municípios.

Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviária Divulgação/Prefeitura de Magé



A reforma do terminal faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura de transporte e à qualidade dos serviços oferecidos à população. A modernização dos espaços de espera, a recuperação dos banheiros e o investimento em iluminação e equipamentos contribuem para tornar o ambiente mais funcional e acolhedor.



Enquanto o primeiro módulo já está disponível após a reforma, os passageiros que utilizam as linhas intermunicipais aguardam o início da segunda fase. A definição dos locais provisórios de embarque e desembarque será fundamental para viabilizar o avanço das obras sem interromper o atendimento no terminal. A reforma do terminal faz parte de um conjunto de melhorias voltadas àe à qualidade dos serviços oferecidos à população. A modernização dos espaços de espera, a recuperação dos banheiros e o investimento em iluminação e equipamentos contribuem para tornar o ambiente mais funcional e acolhedor.Enquanto o primeiro módulo já está disponível após a reforma, os passageiros que utilizam as linhas intermunicipais aguardam o início da segunda fase. A definição dos locais provisórios de embarque e desembarque será fundamental para viabilizar o avanço das obras sem interromper o atendimento no terminal.