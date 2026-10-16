Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviária

Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviáriaDivulgação/Prefeitura de Magé
A área das linhas municipais recebeu melhorias na estrutura e nos equipamentos oferecidos aos usuários. Entre as novidades estão a instalação de bancos de madeira, bebedouro, iluminação de LED, paisagismo e a reforma dos banheiros. As intervenções têm como objetivo proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições de espera para quem depende do transporte público na cidade.
A entrega do primeiro módulo representa uma etapa importante do projeto de recuperação do terminal, que atende passageiros de diferentes regiões de Magé e integra a rotina de deslocamento de trabalhadores, estudantes e moradores.
Próxima etapa prevê obras no setor intermunicipal
O segundo módulo da rodoviária, destinado às linhas intermunicipais, também passará por intervenções. A previsão é que os trabalhos comecem ainda neste mês de outubro, assim que for concluído o planejamento operacional necessário para a continuidade do serviço durante as obras.
No momento, a organização da logística de embarque e desembarque é a principal etapa pendente. A definição envolve a transferência temporária dos pontos de parada de cada linha para locais que permitam manter o funcionamento do transporte enquanto o espaço passa por melhorias.
A medida é necessária para reduzir os impactos sobre a rotina dos passageiros e garantir que os ônibus continuem operando durante a execução dos serviços. A reorganização dos pontos deverá ser definida antes do início das intervenções no segundo módulo.
Com a conclusão das duas etapas, a expectativa é que a Rodoviária de Magé ofereça uma estrutura mais adequada às necessidades dos usuários, tanto nas viagens municipais quanto nos deslocamentos para outros municípios.
A reforma do terminal faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura de transporte e à qualidade dos serviços oferecidos à população. A modernização dos espaços de espera, a recuperação dos banheiros e o investimento em iluminação e equipamentos contribuem para tornar o ambiente mais funcional e acolhedor.
Enquanto o primeiro módulo já está disponível após a reforma, os passageiros que utilizam as linhas intermunicipais aguardam o início da segunda fase. A definição dos locais provisórios de embarque e desembarque será fundamental para viabilizar o avanço das obras sem interromper o atendimento no terminal.
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