Ônibus Tarifa Zero de MagéDivulgação/Prefeitura de Magé
Magé passa a contar com 16 linhas de ônibus Tarifa Zero
Duas novas rotas começaram a operar em outubro e ampliam o atendimento aos moradores; prefeitura estuda novas expansões
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Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Magé
De acordo com informações da Polícia Civil, agentes foram até o imóvel do suspeito para cumprir uma determinação judicial
Polícia Civil prende braço direito de liderança do TCP em Magé
Homem foi localizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, e estava condenado a cinco anos por tráfico de drogas
Prefeitura de Magé entrega primeira parte da reforma da rodoviária
Próxima etapa será a intervenção no espaço utilizado pelos ônibus intermunicipais, com início das obras ainda em outubro
Polícia apreende drogas, celulares e simulacro de pistola em Magé
Ocorrência foi registrada após agentes receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Santa Dalila
Magé tem mais de 73 mil domicílios em áreas de alto risco climático
Município da Baixada Fluminense enfrenta desafios relacionados a enchentes, deslizamentos e falta de água
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