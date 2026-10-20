Ônibus Tarifa Zero de Magé - Divulgação/Prefeitura de Magé

Ônibus Tarifa Zero de MagéDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 20/10/2026 19:58

A linha TZ 15, que liga Magé a Vila Inca e ao Parque Iriri, em formato circular, entrou em operação no dia 13 de outubro. Já a TZ 16, também circular, conecta Magé a Barão de Iriri e começou a atender os passageiros no dia 16.

Segundo a administração municipal, a ampliação busca aumentar o alcance do transporte gratuito, permitindo que mais moradores utilizem o serviço para atividades cotidianas, como trabalho, estudo, consultas médicas e acesso ao comércio local.

A prefeitura também informou que estuda a implantação de novas linhas do Tarifa Zero para atender outras regiões do município. Até o momento, porém, não há um cronograma definido para a expansão, nem confirmação sobre quais localidades poderão ser contempladas nas próximas etapas.

Programa começou com oito linhas

O Tarifa Zero foi lançado em Magé com oito linhas de ônibus municipais, que passaram a circular diariamente das 5h às 22h. Os veículos, conhecidos como “Amarelinhos”, foram apresentados pela prefeitura como parte de uma iniciativa voltada à ampliação do acesso ao transporte público.

Os ônibus disponibilizados para o programa contam com entradas USB, bancos reclináveis, ar-condicionado e câmeras de segurança. Os equipamentos foram apresentados como recursos para proporcionar mais conforto aos passageiros durante as viagens.

Com a entrada em operação das linhas TZ 15 e TZ 16, o município chega a 16 rotas gratuitas. A continuidade da expansão dependerá dos estudos realizados pela administração municipal, que ainda avalia a possibilidade de levar o serviço a outras localidades de Magé.