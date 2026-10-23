Magé abre indicações para a Medalha do Mérito Cultural - Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé abre indicações para a Medalha do Mérito CulturalDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 23/10/2026 20:42

A honraria é concedida anualmente a três pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado pela atuação cultural em Magé. Qualquer cidadão mageense pode participar da indicação, apresentando a biografia da pessoa ou entidade escolhida e informações sobre sua trajetória e contribuição para a cultura do município.

Também podem ser indicados nomes in memoriam. Quem já recebeu a Medalha em edições anteriores não poderá ser homenageado novamente. O regulamento também impede a indicação de pessoas que estejam concorrendo a mandato eletivo.

Após o encerramento do prazo, as indicações serão encaminhadas ao plenário do Conselho Municipal de Cultura. Caberá aos conselheiros analisar as propostas e votar nos três homenageados desta edição.

Os escolhidos receberão a Medalha acompanhada de diploma durante solenidade pública. A homenagem também será registrada em livro próprio do Conselho Municipal de Cultura, com a biografia e a trajetória cultural de cada agraciado.

Homenagem à cultura mageense

Instituída pela Resolução nº 03, de 24 de abril de 2024, do Conselho Municipal de Cultura, a Medalha leva o nome de Mariângela Yanase e foi criada para reconhecer quem contribui para a produção e preservação da cultura em Magé.

A primeira entrega da honraria aconteceu em setembro de 2025, quando representantes da cultura mageense foram escolhidos para receber a homenagem. Em 2026, a iniciativa chega à sua segunda edição.

Mariângela Yanase teve atuação ligada às artes, à literatura, à educação e à preservação da memória do município. Seu nome passou a identificar a principal homenagem concedida pelo Conselho Municipal de Cultura a quem deixa sua contribuição para a história cultural de Magé.

Como indicar

Período: de 23 de outubro a 21 de novembro de 2026, até as 23h59

Quem pode indicar: qualquer cidadão ou cidadã mageense

Quem pode ser indicado: pessoas físicas ou jurídicas com atuação cultural relevante em Magé, inclusive in memoriam

Quantidade de homenageados: três

Inscrição: por formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Magé

No formulário, é necessário apresentar a biografia da pessoa ou entidade indicada e a descrição de sua atuação cultural no município.