Ex-candidato a vereador em 2024, 'Dudu das Casinhas' levou vários tiros no bairro onde morava em Magé - Reprodução/Instagram

Ex-candidato a vereador em 2024, 'Dudu das Casinhas' levou vários tiros no bairro onde morava em MagéReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2026 17:07

ex-candidato a vereador Carlos Eduardo Coutinho da Cruz, conhecido como “Dudu das Casinhas”, de 44 anos, foi Carlos Eduardo Coutinho da Cruz, conhecido como “Dudu das Casinhas”, de 44 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira, 9, no bairro Bongaba, em Magé, na Baixada Fluminense. A vítima morava na região e atuava como comerciante no município.





Segundo informações da Polícia Militar, Carlos Eduardo foi atingido por vários disparos. Ele chegou a ser socorrido com vida por equipes de emergência e encaminhado para a UPA de Piabetá, mas não resistiu aos ferimentos.



Após o crime, policiais do 34º BPM (Magé) estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios que pudessem auxiliar nas investigações.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer as circunstâncias do homicídio.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para o crime. LEIA MAIS: Homem é preso por envolvimento em ataques de facção a bairros de Magé Segundo informações da, Carlos Eduardo foi atingido por vários disparos. Ele chegou a ser socorrido com vida por equipes de emergência e encaminhado para a UPA de Piabetá, mas não resistiu aos ferimentos.Após o crime, policiais do 34º BPM (Magé) estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios que pudessem auxiliar nas investigações.A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer as circunstâncias do homicídio.Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para o crime.

Vítima disputou eleição em 2024

Carlos Eduardo Coutinho da Cruz também tinha atuação na política local. Em 2024, ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Magé pelo Partido Liberal (PL). De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebeu 418 votos e terminou a disputa na condição de suplente.



Nas redes sociais, Dudu das Casinhas também publicava manifestações de apoio a políticos da família Cozzolino, que possui forte atuação política no município.