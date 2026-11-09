Ex-candidato a vereador em 2024, 'Dudu das Casinhas' levou vários tiros no bairro onde morava em MagéReprodução/Instagram
Segundo informações da Polícia Militar, Carlos Eduardo foi atingido por vários disparos. Ele chegou a ser socorrido com vida por equipes de emergência e encaminhado para a UPA de Piabetá, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, policiais do 34º BPM (Magé) estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios que pudessem auxiliar nas investigações.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para o crime.
Vítima disputou eleição em 2024
Nas redes sociais, Dudu das Casinhas também publicava manifestações de apoio a políticos da família Cozzolino, que possui forte atuação política no município.
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