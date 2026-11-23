Mulher conhecida como 'Tiazinha' é presa por tráfico de drogas em Magé - Reprodução/Instagram/PM

Mulher conhecida como 'Tiazinha' é presa por tráfico de drogas em MagéReprodução/Instagram/PM

Publicado 23/11/2026 19:19 | Atualizado 23/11/2026 19:23

Uma mulher apontada pela Polícia Militar como integrante do tráfico de drogas na comunidade da Lagoa, em Magé, foi presa por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), na tarde desta segunda-feira, 23. Conhecida pelo vulgo de “Tiazinha”, ela já havia sido detida em setembro deste ano, mas acabou colocada em liberdade por determinação judicial. Agora, voltou a ser presa durante uma ação de inteligência realizada pelo Serviço Reservado da unidade policial.





De acordo com informações divulgadas pelo 34º BPM, os policiais realizaram uma operação na região e conseguiram localizar a mulher, apontada como integrante da atividade criminosa que atua na comunidade.



Apesar de informar o apelido pelo qual a suspeita é conhecida, a Polícia Militar não divulgou o nome, nem a identidade civil da mulher. A corporação também não apresentou informações sobre a idade ou outros dados pessoais de Tiazinha.



Durante a ação, os agentes apreenderam 183 invólucros de maconha e 26 pinos de cocaína. Um aparelho celular e dinheiro em espécie também foram recolhidos pelos policiais. Entretanto, o batalhão não informou a quantia em dinheiro encontrada durante a ocorrência, deixando de divulgar o valor total apreendido. LEIA MAIS: Supermercado é flagrado com 'gato' de energia em Magé De acordo com informações divulgadas pelo 34º BPM, os policiais realizaram uma operação na região e conseguiram localizar a mulher, apontada como integrante da atividade criminosa que atua na comunidade.Apesar de informar o apelido pelo qual a suspeita é conhecida, a Polícia Militar não divulgou o nome, nem a identidade civil da mulher. A corporação também não apresentou informações sobre a idade ou outros dados pessoais de Tiazinha.Durante a ação, os agentes apreenderam 183 invólucros de maconha e 26 pinos de cocaína. Um aparelho celular e dinheiro em espécie também foram recolhidos pelos policiais. Entretanto, o batalhão não informou a quantia em dinheiro encontrada durante a ocorrência, deixando de divulgar o valor total apreendido.

Já havia sido presa em setembro

Esta não é a primeira vez que Tiazinha é detida por policiais militares. Segundo as informações sobre o caso, ela já havia sido presa em setembro deste ano, também em meio às ações de combate ao tráfico de drogas. Na ocasião, porém, a mulher acabou sendo colocada em liberdade por ordem judicial.



Agora, pouco mais de dois meses depois da primeira prisão, a suspeita volta a ser detida pela Polícia Militar em Magé. A nova ocorrência foi encaminhada à 65ª Delegacia de Polícia (65ª DP), responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.



A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre as circunstâncias que levaram à soltura da mulher após a prisão realizada em setembro, nem apresentou informações sobre eventual investigação relacionada à sua atuação no tráfico de drogas da comunidade da Lagoa.

Combate ao tráfico em Magé

Em publicação nas redes sociais, o 34º BPM informou que as ações de inteligência e o combate ao tráfico de drogas seguem sendo intensificados no município. O objetivo, segundo a corporação, é ampliar a repressão à atividade criminosa e reforçar a segurança dos moradores.



A prisão de Tiazinha ocorreu durante mais uma dessas iniciativas na comunidade da Lagoa, onde os policiais conseguiram apreender entorpecentes e outros materiais relacionados à ocorrência.



O caso permanece sob responsabilidade da 65ª DP.

A população pode colaborar no combate ao tráfico de drogas realizando denúncias anônimas ao Disque Denúncia. Informações sobre pontos de venda de entorpecentes, movimentações suspeitas e atividades relacionadas ao comércio ilegal de drogas podem ajudar as forças de segurança a identificar e investigar possíveis envolvidos. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (21) 2253-1177, na Região Metropolitana, ou pelo 0300-253-1177, nas demais regiões do estado. O anonimato é garantido. A participação da sociedade é fundamental para fortalecer a segurança pública e contribuir para uma cidade mais segura para todos.