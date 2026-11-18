'Gato' de energia foi encontrado durante fiscalização em Magé - Divulgação/Assessoria de imprensa

'Gato' de energia foi encontrado durante fiscalização em MagéDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 18/11/2026 16:53 | Atualizado 18/11/2026 17:24

furto de energia identificou uma "gato" de energia, técnicos da concessionária realizaram a retirada da conexão irregular, e o caso foi encaminhado à delegacia para investigação. O nome do estabelecimento comercial não foi divulgado. Uma operação de combate aoidentificou uma ligação clandestina em um supermercado localizado no bairro de Figueira, em Magé, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira, 17. A irregularidade foi descoberta durante uma fiscalização realizada por equipes da Enel Rio, com acompanhamento de policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e de peritos criminais. Após a constatação do chamadode energia, técnicos da concessionária realizaram a retirada da conexão irregular, e o caso foi encaminhado à delegacia para investigação. O nome do estabelecimento comercial não foi divulgado.





A ação teve como objetivo identificar estabelecimentos comerciais que utilizam ligações diretas na rede elétrica para consumir energia sem o devido registro e pagamento. Durante a inspeção no supermercado, os profissionais identificaram a irregularidade na instalação elétrica e documentaram a situação por meio de registros de ocorrência e inspeção.



O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Após a avaliação da autoridade policial, foi determinada a instauração de um inquérito policial para apurar as circunstâncias do caso e identificar possíveis responsabilidades. Diferentemente de uma prisão em flagrante, a investigação deverá reunir elementos que permitam esclarecer como a ligação clandestina era utilizada e há quanto tempo a irregularidade poderia estar ocorrendo.



A fiscalização em Magé fez parte de uma operação realizada simultaneamente em outros municípios da região. No entanto, no caso do supermercado localizado em Figueira, a ocorrência resultou na abertura de investigação policial, após a identificação e remoção da conexão irregular pelos técnicos da concessionária. LEIA MAIS: Acusado de matar servidora da Polícia Civil é recapturado em Magé A ação teve como objetivo identificar estabelecimentos comerciais que utilizam ligações diretas na rede elétrica para consumir energia sem o devido registro e pagamento. Durante a inspeção no supermercado, os profissionais identificaram a irregularidade na instalação elétrica e documentaram a situação por meio de registros de ocorrência e inspeção.O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Após a avaliação da autoridade policial, foi determinada a instauração de um inquérito policial para apurar as circunstâncias do caso e identificar possíveis responsabilidades. Diferentemente de uma prisão em flagrante, a investigação deverá reunir elementos que permitam esclarecer como a ligação clandestina era utilizada e há quanto tempo a irregularidade poderia estar ocorrendo.A fiscalização em Magé fez parte de uma operação realizada simultaneamente em outros municípios da região. No entanto, no caso do supermercado localizado em Figueira, a ocorrência resultou na abertura de investigação policial, após a identificação e remoção da conexão irregular pelos técnicos da concessionária.

Furto de energia representa risco à população

Além de configurar crime, o furto de energia pode provocar consequências para o funcionamento da rede elétrica e colocar em risco a segurança de consumidores e trabalhadores. As ligações clandestinas geralmente são realizadas sem os equipamentos e procedimentos técnicos adequados, podendo provocar curtos-circuitos, sobrecargas e até incêndios.



Outro problema é a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia. Quando há conexões irregulares, a rede pode operar em condições diferentes daquelas previstas no planejamento técnico da distribuidora, prejudicando a qualidade do serviço oferecido aos demais consumidores.



De acordo com a legislação brasileira, o furto de energia é considerado crime e pode resultar em pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Quando a prática envolve a subtração de cabos e equipamentos de energia, telefonia, transmissão de dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode chegar a oito anos de prisão, conforme as alterações recentes na legislação.



Os responsáveis por ligações clandestinas também podem ser obrigados a pagar os valores referentes ao consumo de energia que não foi registrado durante o período da irregularidade, além de outras cobranças previstas nas normas aplicáveis.



Segundo estimativa divulgada pela Enel Rio, caso não houvesse perdas provocadas pelo furto de energia, as tarifas dos consumidores atendidos pela concessionária poderiam ser aproximadamente 5% menores. A empresa aponta que as ligações clandestinas geram prejuízos ao sistema de distribuição, cujos custos acabam impactando o conjunto dos consumidores.

Fiscalização em Magé

A Enel Distribuição Rio realiza ações de inspeção para identificar irregularidades em sua área de concessão, que abrange 66 municípios fluminenses e corresponde a aproximadamente 73% do território estadual, em uma extensão de 32.188 quilômetros quadrados.



Magé está entre os municípios com maior concentração de clientes da concessionária, ao lado das cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ao todo, a empresa atende cerca de três milhões de consumidores.



A concessionária reforça que as fiscalizações buscam combater ligações clandestinas, reduzir perdas no sistema elétrico e garantir maior segurança para a população. A orientação é que qualquer intervenção na rede seja realizada exclusivamente por profissionais autorizados, evitando riscos de acidentes e danos à infraestrutura de distribuição.