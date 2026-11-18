'Gato' de energia foi encontrado durante fiscalização em MagéDivulgação/Assessoria de imprensa
A ação teve como objetivo identificar estabelecimentos comerciais que utilizam ligações diretas na rede elétrica para consumir energia sem o devido registro e pagamento. Durante a inspeção no supermercado, os profissionais identificaram a irregularidade na instalação elétrica e documentaram a situação por meio de registros de ocorrência e inspeção.
O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Após a avaliação da autoridade policial, foi determinada a instauração de um inquérito policial para apurar as circunstâncias do caso e identificar possíveis responsabilidades. Diferentemente de uma prisão em flagrante, a investigação deverá reunir elementos que permitam esclarecer como a ligação clandestina era utilizada e há quanto tempo a irregularidade poderia estar ocorrendo.
A fiscalização em Magé fez parte de uma operação realizada simultaneamente em outros municípios da região. No entanto, no caso do supermercado localizado em Figueira, a ocorrência resultou na abertura de investigação policial, após a identificação e remoção da conexão irregular pelos técnicos da concessionária.
Furto de energia representa risco à população
Outro problema é a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia. Quando há conexões irregulares, a rede pode operar em condições diferentes daquelas previstas no planejamento técnico da distribuidora, prejudicando a qualidade do serviço oferecido aos demais consumidores.
De acordo com a legislação brasileira, o furto de energia é considerado crime e pode resultar em pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Quando a prática envolve a subtração de cabos e equipamentos de energia, telefonia, transmissão de dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode chegar a oito anos de prisão, conforme as alterações recentes na legislação.
Os responsáveis por ligações clandestinas também podem ser obrigados a pagar os valores referentes ao consumo de energia que não foi registrado durante o período da irregularidade, além de outras cobranças previstas nas normas aplicáveis.
Segundo estimativa divulgada pela Enel Rio, caso não houvesse perdas provocadas pelo furto de energia, as tarifas dos consumidores atendidos pela concessionária poderiam ser aproximadamente 5% menores. A empresa aponta que as ligações clandestinas geram prejuízos ao sistema de distribuição, cujos custos acabam impactando o conjunto dos consumidores.
Fiscalização em Magé
Magé está entre os municípios com maior concentração de clientes da concessionária, ao lado das cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ao todo, a empresa atende cerca de três milhões de consumidores.
A concessionária reforça que as fiscalizações buscam combater ligações clandestinas, reduzir perdas no sistema elétrico e garantir maior segurança para a população. A orientação é que qualquer intervenção na rede seja realizada exclusivamente por profissionais autorizados, evitando riscos de acidentes e danos à infraestrutura de distribuição.
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