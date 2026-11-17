Conhecido como REX, suspeito foi morto em confronto com policiais militares - Reprodução/Instagram

Conhecido como REX, suspeito foi morto em confronto com policiais militaresReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2026 17:49 | Atualizado 17/11/2026 17:58

Um homem apontado pela Polícia Militar como gerente-geral do tráfico de drogas na comunidade da Lagoa, em Magé, na Baixada Fluminense, morreu após um confronto com policiais do 34º BPM (Magé), nesta segunda-feira, 16. Conhecido pelo apelido de REX, ele era considerado foragido da Justiça e também era investigado por possível participação na morte do cabo U. Oliveira, ocorrida em 2025, na área de atuação do batalhão.





De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela Agência de Inteligência da unidade. Os policiais receberam informações sobre a localização do suspeito e organizaram uma operação para efetuar a prisão.



Após o levantamento de informações, as equipes conseguiram localizar REX na região da Tiririca, em Magé. Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, o homem estava armado e reagiu à ordem de prisão, dando início a um confronto com os agentes. Durante a intervenção, ele foi baleado.



O suspeito foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital Municipal de Magé, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi posteriormente constatada na unidade de saúde.



Além do homem apontado como liderança do tráfico na comunidade da Lagoa, um segundo indivíduo que estava no local também foi detido pelos policiais. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e demais esclarecimentos sobre sua possível participação nos fatos. LEIA MAIS: Ex-candidato a vereador é assassinado a tiros em Magé De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela Agência de Inteligência da unidade. Os policiais receberam informações sobre a localização do suspeito e organizaram uma operação para efetuar a prisão.Após o levantamento de informações, as equipes conseguiram localizar REX na região da Tiririca, em Magé. Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, o homem estava armado e reagiu à ordem de prisão, dando início a um confronto com os agentes. Durante a intervenção, ele foi baleado.O suspeito foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital Municipal de Magé, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi posteriormente constatada na unidade de saúde.Além do homem apontado como liderança do tráfico na comunidade da Lagoa, um segundo indivíduo que estava no local também foi detido pelos policiais. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e demais esclarecimentos sobre sua possível participação nos fatos.

Durante operação em Magé, policiais militares apreenderam uma arma Divulgação/PM

Arma, drogas e equipamentos apreendidos

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com a numeração suprimida, munições e carregadores. Também foram encontrados seis tabletes de maconha, uma balança de precisão e um drone.



Todo o material recolhido foi apresentado à autoridade policial para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. A apreensão da arma, dos entorpecentes e dos equipamentos integra o resultado da ação realizada pelo batalhão na região.



A Polícia Militar destacou que a operação foi planejada a partir de informações levantadas pelo setor de inteligência, com o objetivo de localizar o suspeito e cumprir a ordem de prisão. A corporação também ressaltou que o homem era investigado pelo envolvimento na morte do cabo U. Oliveira, crime ocorrido no ano passado.



O caso deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis, que poderão analisar as circunstâncias do confronto, a origem do material apreendido e a eventual participação do segundo detido nas atividades criminosas investigadas.



A operação reforça a atuação do 34º BPM no combate ao tráfico de drogas e na localização de criminosos procurados pela Justiça em Magé e municípios da região. O batalhão integra o 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável pelo policiamento ostensivo em sua área de abrangência.



A Polícia Militar informou que as ações de inteligência, monitoramento e planejamento operacional continuarão sendo utilizadas no enfrentamento à criminalidade na região.