Palácio Anchieta, em Magé, será revitalizado - Divulgação/Prefeitura de Magé

Palácio Anchieta, em Magé, será revitalizadoDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 16/11/2026 16:33

Palácio Anchieta, prédio que durante décadas abrigou a sede do governo municipal. A proposta é transformar o espaço em um importante polo de cultura, formação artística e valorização do patrimônio histórico da cidade, com a instalação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e da segunda unidade da Escola de Cultura. Um dos imóveis mais tradicionais da história de Magé está prestes a ganhar uma nova função. A Prefeitura está finalizando o projeto de revitalização do, prédio que durante décadas abrigou a sede do governo municipal. A proposta é transformar o espaço em um importante polo de cultura, formação artística e valorização do patrimônio histórico da cidade, com a instalação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e da segunda unidade da Escola de Cultura.





A iniciativa prevê uma série de intervenções para recuperar e modernizar a estrutura do imóvel, preservando suas características históricas e adaptando os ambientes às novas atividades. Entre as melhorias planejadas estão a modernização das instalações elétricas e a implantação de recursos de acessibilidade, incluindo a instalação de um elevador. As adequações permitirão que o prédio receba servidores, alunos, artistas e visitantes com melhores condições de segurança e conforto.



O Palácio Anchieta funcionou como sede da Prefeitura de Magé até 2024, quando a administração municipal foi transferida para o Edifício Golden Tower. A mudança teve como objetivo concentrar a maior parte dos setores administrativos em um espaço mais amplo e com infraestrutura adequada às demandas do governo. Com a transferência, o imóvel histórico passou a integrar o planejamento de novos projetos para a ocupação e valorização dos espaços públicos municipais.



Um dos principais destaques da revitalização será a implantação de uma nova unidade da Escola de Cultura. O espaço contará com salas destinadas a aulas de dança e música, além de ambientes para a realização de cursos livres, exposições e outras atividades artísticas. A expectativa é ampliar o acesso da população à formação cultural, oferecendo oportunidades de aprendizado para diferentes faixas etárias e incentivando o surgimento de novos talentos no município.



De acordo com o secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário, a proposta das Escolas de Cultura vai além da oferta de atividades artísticas e representa um investimento na construção de políticas públicas permanentes para o setor.



“O projeto Escolas de Cultura é muito importante para o nosso município porque ele vai muito além de oferecer atividades culturais. Ele ajuda a gente a construir, de fato, uma política pública de cultura. Quando a gente cria espaços de formação, de aprendizado e de participação, a gente aproxima as pessoas da cultura e também consegue descobrir novos talentos, novos artistas e novas formas de expressão dentro da própria cidade”, destacou. LEIA MAIS: Projeto leva estudantes de Magé a uma viagem pela cultura local A iniciativa prevê uma série de intervenções para recuperar e modernizar a estrutura do imóvel, preservando suas características históricas e adaptando os ambientes às novas atividades. Entre as melhorias planejadas estão a modernização das instalações elétricas e a implantação de recursos de acessibilidade, incluindo a instalação de um elevador. As adequações permitirão que o prédio receba servidores, alunos, artistas e visitantes com melhores condições de segurança e conforto.O Palácio Anchieta funcionou como sede da Prefeitura de Magé até 2024, quando a administração municipal foi transferida para o Edifício Golden Tower. A mudança teve como objetivo concentrar a maior parte dos setores administrativos em um espaço mais amplo e com infraestrutura adequada às demandas do governo. Com a transferência, o imóvel histórico passou a integrar o planejamento de novos projetos para a ocupação e valorização dos espaços públicos municipais.Um dos principais destaques da revitalização será a implantação de uma nova unidade da. O espaço contará com salas destinadas a aulas de dança e música, além de ambientes para a realização de cursos livres, exposições e outras atividades artísticas. A expectativa é ampliar o acesso da população à formação cultural, oferecendo oportunidades de aprendizado para diferentes faixas etárias e incentivando o surgimento de novos talentos no município.De acordo com o secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário, a proposta das Escolas de Cultura vai além da oferta de atividades artísticas e representa um investimento na construção de políticas públicas permanentes para o setor.“O projeto Escolas de Cultura é muito importante para o nosso município porque ele vai muito além de oferecer atividades culturais. Ele ajuda a gente a construir, de fato, uma política pública de cultura. Quando a gente cria espaços de formação, de aprendizado e de participação, a gente aproxima as pessoas da cultura e também consegue descobrir novos talentos, novos artistas e novas formas de expressão dentro da própria cidade”, destacou.

Praça também será revitalizada

O projeto também contempla a revitalização da Praça Dr. Nilo Peçanha, localizada no entorno do Palácio Anchieta. A intenção da Prefeitura é integrar o prédio histórico ao espaço público, criando um ambiente que favoreça a circulação de moradores e visitantes e estimule a realização de atividades culturais durante o dia e à noite.



A proposta é que o conjunto formado pelo Palácio Anchieta e pela praça funcione como um ponto de encontro e convivência, fortalecendo a ocupação do Centro de Magé. A realização de apresentações, exposições e outras manifestações artísticas poderá contribuir para movimentar a região e aproximar a população dos equipamentos culturais.



Para Luiz Otávio Rosário, a utilização desses espaços é também uma maneira de preservar a memória e a identidade do município, garantindo que o patrimônio histórico continue presente na rotina dos moradores.



“Preservar um patrimônio histórico não é simplesmente manter um prédio em pé ou cuidar de uma praça. É fazer com que esses lugares continuem tendo vida, continuem sendo ocupados pelas pessoas e façam parte do cotidiano da população. Quando a gente pensa nas Escolas de Cultura funcionando nesses espaços, a gente está juntando duas coisas muito importantes: a preservação da nossa história e a construção do nosso futuro”, afirmou.



O projeto de revitalização está em fase de finalização. Segundo a Prefeitura, as próximas etapas, incluindo o cronograma de execução das obras e intervenções previstas para o prédio e a praça, serão divulgadas posteriormente.