Dois feridos em acidente dentro do túnel de ItacuruçáDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 26/01/2025 09:51 | Atualizado 26/01/2025 09:58

Mangaratiba - Um acidente na noite desse sábado,(25), envolvendo dois carros e uma moto, com saldo de dois feridos removidos, dentro do túnel, na altura de Itacuruçá, em Mangaratiba, interditou a rodovia Rio-Santos, nos dois sentidos Rio/São Paulo.

A Polícia Militar, CCR, Corpo de Bombeiros e PRF foram acionados para o local. O túnel foi fechado por mais de 30 minutos, para remoção das duas vítimas e retirada dos veículos, desobstruindo as vias. Após o acidente equipes da concessionária sinalizaram a área, ainda pela madrugada o fluxo era intenso na rodovia, por conta do acidente. Neste momento flui sem retenção.

Segundo informações de motoristas que estavam no local, na hora do acidente, uma ultrapassagem de um veículo teria causado o engavetamento. A moto ficou presa entre dois carros de passeio. As vítimas, com ferimentos e desorientadas, segundo resgate, foram encaminhadas para o hospital da cidade. Não conseguimos contato pelo tel da unidade.