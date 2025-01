Mangaratiba - Encerra hoje (30) o projeto Container das Artes em Itacuruçá, com uma apresentação dos alunos e do grupo Gigantes de Mangaratiba, na cidade da costa verde. Os alunos do projeto e os artistas pernaltas estão realizando última apresentação, na praça Nilo Peçanha, em frente à CEFEC (Antiga estação ferroviária). O evento acontece desde às 9h.



Durante a sua estadia na Costa Verde, o Container das Artes reuniu os artistas da cidade em uma Capacitação Artística. Foram quatro dias de aulas práticas propostos pelo projeto: teatro, circo, dança e música. Do grupo de participantes foram escolhidos dois professores que trabalharam no projeto, dando aula para crianças e jovens, de 7 a 14 anos.

Jovens se destacam em aprender arte circense Divulgação/Container das Artes

“A Capacitação Artística foi essencial para conhecimento dos fazedores de arte e cultura da cidade. Como legado, todos que participaram puderam vivenciar o grande potencial da arte e da cultura como ferramenta de transformação social”, diz Laura Lopes - coordenadora de cultura do IDEC.Em paralelo às atividades, além das práticas artísticas, foram realizadas aulas sobre temas transversais como sustentabilidade e meio ambiente, higiene pessoal e bullying.Para o evento de encerramento, os alunos terão a oportunidade de se apresentarem para seus familiares e amigos, na qual será um momento dos alunos celebrarem todos o aprendizado oferecido pelo Container das Artes.Idealizado e executado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei de Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, e em parceria com as Prefeituras e Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Container das Artes visa complementar a formação dos alunos, promovendo o uso da arte como ferramenta de cidadania, além de deixar um legado nas cidades atendidas.Antes de Mangaratiba – Itacuruçá, o projeto passou por Itaguaí, também no Sul Fluminense, e cidades de Minas Gerais.O projeto leva o conceito de sustentabilidade, alinhado com o que há de mais moderno em energia limpa, os contêineres funcionam com captação de energia eólica e solar. Desta maneira, servem como exemplo direto nas aulas ministradas sobre o tema, que também fazem parte da grade em todas as cidades. Uma parede verde, montada pelos próprios alunos, em uma aula de plantio, também é deixada como legado em cada município atendido pela iniciativa, assim como toda estrutura e o material utilizado para as aulas.