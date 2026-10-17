Carro (E) consumido pelo incêndio na rodovia - Divulgação/Reprodução Rede Social

Carro (E) consumido pelo incêndio na rodoviaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 17/10/2026 14:01 | Atualizado 17/10/2026 14:14

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou um homem morto e outro gravemente ferido na madrugada deste sábado (17), na rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 430, na saída do túnel de Mangaratiba, na região do Sahy, na Costa Verde. Pela foto ao lado percebe a pista molhada, do lado esquerdo o carro incendiado e do lado direito a moto caída.

Testemunhas que passavam pelo trecho acionaram o Corpo de Bombeiros ao se depararem com a cena. O veículo estava em chamas, enquanto duas vítimas permaneciam caídas no asfalto. Equipes de resgate foram mobilizadas para prestar atendimento, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Motiva RioSP, responsável pela administração da rodovia. Há informações de moradores de que chovia na região durante a madrugada.

Um dos homens, de 36 anos, foi encontrado ainda com vida, mas em estado grave. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Mangaratiba. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o quadro clínico da vítima.

A segunda vítima, identificada como Anderson da Silva, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e morreu no local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Angra dos Reis. As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas. A informação inicial é de que os dois homens estavam na motocicleta, mas essa hipótese deverá ser apurada pelas autoridades. Também não há confirmação sobre a presença de ocupantes no carro no momento do acidente.

Outro ponto que depende de esclarecimento é a origem do incêndio. Ainda não se sabe se as chamas começaram imediatamente após a batida ou quais fatores contribuíram para que o automóvel fosse tomado pelo fogo.

A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos relacionados à ocorrência, incluindo a liberação do corpo e a coleta de informações que possam ajudar a esclarecer o caso. O trabalho investigativo deverá considerar os relatos de testemunhas, as condições dos veículos e os demais elementos disponíveis. A perícia poderá contribuir para a reconstrução da dinâmica do acidente e a identificação dos fatores que levaram à colisão. Até a conclusão das apurações, não é possível determinar responsabilidades.

O trecho da rodovia onde teve a ocorrência ficou interditado até a conclusão dos trabalhos pelas equipes de resgate. Neste momento segue sem retenção.