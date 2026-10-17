Carro (E) consumido pelo incêndio na rodoviaDivulgação/Reprodução Rede Social
Acidente na Rio-Santos deixa um morto e um ferido grave em Mangaratiba
Colisão entre carro e moto ocorreu na madrugada deste domingo, no km 430, na saída do túnel do Sahy; vítima de 44 anos morreu no local
Polícia Civil prende investigado por fraude documental em Mangaratiba
Mandado foi cumprido em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio; investigação apura falsificação de documentos públicos para transferências eleitorais
Neymar é visto em iate em Mangaratiba a caminho da Ilha Grande
Craque tem uma mansão na cidade e foi flagrado na Praia do Saco, a bordo da embarcação, e acompanhava uma partida de futebol com amigos
Polícia Ambiental apreende aves silvestres em Mangaratiba
Operação em Muriqui e Ingaíba identificou construções irregulares, determinou demolições e apreendeu quatro aves mantidas ilegalmente
PM prende homem com três espingardas em Mangaratiba
Policiais militares realizaram uma ação em Conceição de Jacareí e encaminharam o suspeito e as armas apreendidas à delegacia para as medidas legais
Veículo capota e deixa quatro pessoas feridas em Mangaratiba
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (6), no km 430 da Rio-Santos, próximo ao túnel, na Praia do Saco; três vítimas tiveram ferimentos leves
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