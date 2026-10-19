Julgamento final das contas do ex-prefeito será feito pela Câmara MunicipalDivulgação/Rede Social
Educação: Menor que 25%
O relatório identificou ainda despesas superiores ao orçamento autorizado e a abertura de créditos suplementares sem limite legal estabelecido na Lei Orçamentária. Outro problema foi o descumprimento do limite de gastos com pessoal pelo Poder Executivo em dois dos quadrimestres avaliados.
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