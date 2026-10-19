Arma e munições apreendidas junto com os adolescentes - Divulgação/PM

Arma e munições apreendidas junto com os adolescentesDivulgação/PM

Publicado 19/10/2026 18:44 | Atualizado 19/10/2026 18:47

Policiais do 33º BPM, durante ação nesse final de semana, (17), em Mangaratiba, na Costa Verde, apreenderam três adolescentes , e com eles arma de fogo, celulares, drogas e dinheiro em espécie. A ocorrência foi registrada na 165ª DP.

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, a ação do Estado faz parte das atividades de policiamento realizadas no município para combater a criminalidade e retirar armas e drogas de circulação. A ocorrência mobilizou equipes do batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo em Angra dos Reis, Mangaratiba e outras áreas da Costa Verde, conforme a distribuição operacional da Polícia Militar.

Ao todo, foram recolhidos um revólver calibre .38 e cinco munições, quatro papelotes de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 150 em espécie. A presença de uma arma de fogo entre os itens apreendidos chama a atenção para os riscos associados à circulação ilegal de armamentos. A retirada desse tipo de material das ruas é uma das medidas adotadas pelas forças de segurança para prevenir crimes violentos e reduzir a possibilidade de utilização de armas em confrontos ou outras ações criminosas.

Os adolescentes e os materiais apreendidos ficaram sujeitos aos procedimentos legais cabíveis. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram à abordagem, a identidade dos envolvidos, por se tratar de menores ou a eventual participação deles em outras ocorrências. Também não foram informados os locais exatos onde os menores foram encontrados.

Por se tratar de adolescentes, o caso deve seguir os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece regras específicas para a apuração de atos infracionais e a aplicação das medidas socioeducativas, quando cabíveis.

Em nota, o 33º BPM destacou que continua intensificando as ações de enfrentamento à criminalidade em toda a Costa Verde. Segundo a corporação, o objetivo é reforçar a presença policial, apreender armas e entorpecentes e impedir o avanço de organizações criminosas.

As operações integram a estratégia de segurança pública voltada à prevenção de delitos e à repressão de atividades ilegais nos municípios atendidos pelo batalhão.