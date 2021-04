Deputada Rosangela Zeidan foi recebida pelo Governador Cláudio Castro Foto; Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:42 | Atualizado 29/04/2021 12:48

Maricá - Na última segunda-feira (26/04) a Deputada que vive no município de Maricá, Rosangela Zeidan foi recebida pelo Governador em exercício Cláudio Castro na sede do Governo Estadual, o Palácio Guanabara.

Entre eles foram discutidas várias questões e a Deputada Zeidan levou diversas demandas da população.

Publicidade

O Governador foi cobrado sobre o pagamento do auxílio emergencial estadual e do Supera Rio, tão importante em época de pandemia, a assessoria de imprensa da Deputada informou a nossa redação que o Governador prometeu que em maio tudo estará regularizado.

Outra questão tratada foi um assunto importante para Maricá, a das linhas de ônibus da EPT (Empresa Pública de Transportes) os "vermelhinhos", com o projeto de ligação entre Maricá e o município vizinho, Itaboraí. Existe um projeto de linha intermunicipal que poderá ligar maricá ao centro de Itaboraí, que beneficiará e muito a população; "- Eu e o Prefeito Fabiano Horta já tratamos desse pleito para definir as prioridades e agora terei uma reunião com o Prefeito de Itaborai, Marcelo Delaroli " disse a Deputada.

Publicidade

Foram tratados assuntos relacionados a segurança pública, algo que vem preocupando os moradores da cidade, foi reivindicado para Maricá o "Programa Estadual Bairro Seguro" que poderá ser implementado em parceira da Prefeitura de Maricá com o Governo do Estado, o programa começará por Itaipuacu, um dos locais da cidade com aumento da criminalidade.

A Deputada Zeidan briga pelo aumento do efetivo de policiais na cidade, assim trazendo mais segurança para o cidadão de bem.