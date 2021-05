Maricá

Maricá recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

As vacinas estarão disponíveis nas Unidades Volantes de vacinação, localizadas no Aeroporto e no Centro Administrativo da Prefeitura, em Itaipuaçu , como também nos quatro Polos de Vacinação das Unidades de Saúde da Família (Central, Marinelândia, Chácara de Inoã e Jardim Atlântico)

Publicado há 1 semana