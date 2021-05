Itaipuaçu ganha Projeto Bairro Seguro Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 07:21 | Atualizado 20/05/2021 07:25

Maricá - O Projeto "Bairro Seguro" começa a ser implementado no município, e Itaipuaçu será o primeiro local que receberá a ação em conjunto com a Polícia Militar.

O Projeto conta também com a parceria da Secretaria de Segurança, a região tem tido um aumento significativo nos casos de roubos a mão armada, furtos a residencias e comércios, por isso será o primeio local da cidade a implementar o programa.



A intenção é de aumentar e trazer mais segurança para Itaipuaçu, mais três viaturas serão direcionadas para o bairro com mais seis policiais divididos em turnos.



Moradores aguardam e ficam satisfeitos com a notícia do início de um projeto para manter a segurança no querido distrito de Itaipuaçu, em Maricá.