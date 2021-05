Dr. Júlio César Mulatinho perde a guerra contra o Covid-19 e falece nesta sexta-feira (21/05) Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:25

Maricá - Mais uma baixa na cidade na guerra contra o Covid-19, infelizmente o Dr. Júlio César Mulatinho, Delegado de Polícia da 82ª DP, Centro de Maricá, morreu na tarde desta sexta-feira (21/05).

Querido pela imprensa e por todos os cidadãos de bem do município Dr. Mulatinho lutava contra o Covid-19 desde o o fim do mês de abril, ele iniciou o tratamento em casa quando percebeu os sintomas que chegaram de forma leve. Ao constatar o resultado positivo para a doença Dr. Mulatinho acabou desenvolvendo um quadro preocupante com o agravamento dos sintomas, o que fez com que fosse internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, especializado em tratamento para pacientes da doença. Ao chegar na unidade hospitalar o Delegado ficou em um leito de tratamento intensivo e preciou ser entubado.

Na última segunda-feira (17/05) foi feita uma tentativa de retirada da respiração mecânica e uma traqueostomia foi feita, segundo os médicos um padrão adotado para pacientes que estão intubados a 15 dias, foi uma esperança de melhora no quadro grave da doença que enfrentava, porém no decorrer desta semana a situação se agravou.

Toda a Redação do Jornal O DIA lamenta profundamente o falecimento do Delegado Dr. Júlio César Mulatinho, foi um privilégio para nossa equipe interagir com ele em todas as vezes que ele atendia gentilmente a nossa redação. Nossos votos de força para todos os familiares.