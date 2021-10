Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram até o local para realização da perícia - Foto: Francisco Avelino

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram até o local para realização da períciaFoto: Francisco Avelino

Publicado 21/10/2021 10:21

Maricá - Um tiroteio entre agentes militares e traficantes de drogas na comunidade Risca Faca, em Inoã, na noite de ontem (20/10) deixou um morto e outros dois baleados.



A Polícia Militar informou que policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 12º BPM, estavam realizando um policiamento de rotina e se depararam com um grupo de homens instalando barricadas sob a via, para dificultar a passagem de viaturas. O grupo efetuou disparos contra os policiais e começou a troca de tiros.



Após os disparos três suspeitos foram encontrados baleados, um deles não resistiu morreu, os demais baleados foram levados para o Hospital.



Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40 mm, rádios transmissores e uma quantidade significativa de drogas para venda.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram até o local para realização da perícia