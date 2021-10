Crianças de 2 e 3 anos foram queimadas vivas em Cordeirinho - Foto: LSM

Crianças de 2 e 3 anos foram queimadas vivas em CordeirinhoFoto: LSM

Publicado 25/10/2021 21:50 | Atualizado 25/10/2021 22:41

Maricá - Duas crianças de 2 e 3 anos foram encontradas mortas, na noite desta segunda-feira, no bairro Cordeirinho, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos de moradores, a mãe havia saído para comprar biscoito e deixado as crianças na responsabilidade do filho de 16 anos. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

Ainda de acordo com os relatos, quando voltou do comércio, a mulher encontrou os filhos com os corpos em chamas e tentou salvá-los, mas eles não resistiram. O SAMU foi acionado, mas já encontrou as vítimas sem vida. No local, a mãe passou e foi atendida.

O adolescente não estava em casa no momento em que a mãe voltou, mas logo foi encontrado por vizinhos.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá). Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói (DHNSG) realizam perícia e buscam informações que possam esclarecer o crime.