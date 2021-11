Estudantes deverão realizar o recadastramento e comparecer a um dos locais credenciados até sábado (06/11), das 9h às 16h - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 05/11/2021 11:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta quinta-feira (04/11), o recadastramento dos quatro mil estudantes beneficiados pelo programa Bilhete Único Universitário. Os alunos podem realizar a atualização até sábado (06/11), das 9h às 16h, em um dos quatro polos presentes na cidade.

São eles: o Centro Educacional de Maricá (CEM) Joana Benedicta Rangel (Centro); o Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura (Centro); a Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro (Inoã), e a Escola Municipal Maria Cristina de Lima Correa (Itaipuaçu).

Os estudantes que não puderem comparecer presencialmente podem realizar o recadastramento por meio dos pais ou cônjuges. Nesses casos, os pais devem portar documento de identidade, e o marido ou a mulher apresentar certidão de casamento.

Segundo a coordenadora do programa, Kátia Martins, a atualização é essencial para comprovar a necessidade do benefício, após um grande período sem atividades presenciais nas universidades.

“Estamos recomeçando o recadastramento, já que não houve esse processo antes por conta da pandemia de Covid-19. Os alunos precisam comparecer nesses três dias para confirmar que continuam estudando e assim não perderem o benefício. Nessa edição, temos uma novidade: a disponibilização do sábado para a atualização, ajudando aqueles que trabalham ou estudam durante os dias úteis”, destacou a coordenadora.

Estudantes marcam presença no recadastramento:

Os alunos de universidades públicas e privadas movimentaram os polos de recadastramento na manhã desta quinta-feira (04). No CEM Joana Benedicta Rangel (Centro), uma das atendidas com rapidez foi a aluna de Enfermagem Franciele Celestino, de 26 anos, que ressalta a função do projeto para a continuidade de seus estudos.

“Estava na expectativa pelo recadastramento. Vou à faculdade três vezes na semana e, como o valor do ônibus é alto, não conseguiria continuar sem esse cartão. O benefício vai ser também um suporte importante quando eu começar no estágio”, afirmou.

A moradora do Retiro Priscila Moreira, de 32 anos, estuda Engenharia de Produção na Universidade Estácio de Sá e garante que o programa é essencial para aqueles que estudam fora de Maricá.

“É ótimo podermos realizar essa atualização no cadastro. O benefício é muito importante para mim, porque estudo no município de Niterói e não teria como arcar com os valores da passagem sem o Bilhete Único Universitário”, concluiu.

Documentação necessária para o recadastramento:

– Envelope de papel pardo para guardar os documentos

– RG E CPF (original e cópia)

– Declaração de matrícula da Universidade de 2021/2 com o nome do aluno, assinada e carimbada pelo coordenador de curso ou assinatura digital (original).

– Grade curricular de 2021/2 com o nome do aluno, assinada e carimbada pelo coordenador de curso ou assinatura digital (original)

– Comprovante de residência atualizado: Energia Elétrica (Enel), ou água (Cedae), ou gás (SEG), ou telefone fixo, ou contrato de aluguel em nome do estudante, ou ainda declaração do posto de saúde. Caso resida com terceiros, é necessária a declaração de residência assinada pelo proprietário do imóvel, além do comprovante de residência.

– Caso o recadastramento tenha sido realizado pelo (a) esposo (a), este deverá anexar à documentação a cópia da certidão de casamento ou união estável. Sendo pai ou mãe do estudante, este deve anexar a cópia do registro geral (RG).

Atenção aos Locais:

– Centro Educacional de Maricá (CEM) Joana Benedicta Rangel – Avenida Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro.

– Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura – R. Barão de Inoã, 137, Centro.

– Escola Darcy Ribeiro (Inoã) – Avenida do Contorno, Bosque Fundo, Inoã.

– Escola Municipal Maria Cristina de Lima Correa (Itaipuaçu) – Rua Oito – Jardim Atlântico Oeste, Itaipuaçu.