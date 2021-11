Homem é detido pelo PROEIS por desacato em São José do Imbassaí - Foto: Carlos Alberto

Publicado 02/11/2021 19:23 | Atualizado 02/11/2021 19:24

Maricá - Um homem foi detido por policiais militares do PROEIS por desacato a autoridade em São José do Imbassaí nesta terça-feira (dia de finados, 02/11).



Ele foi detido por desacatar os agentes militares que estavam de serviço, em São José do Imbassaí, nesta desta terça-feira (02/11).



Em patrulhamento pelo bairro, policiais suspeitaram de um home que pilotava uma motocicleta de forma desequilibrada e fizeram um abordagem padrão para fazer uma averiguação no veículo, que estava totalmente correto, ou seja o condutor não tinha motivos para destratar os policiais militares.



Os militares após as averiguações legais onde o homem também estava legalmente correto foram surpreendidos por diversos xingamentos, desrespeitando os oficiais.



O homem foi preso por desacato a autoridade e encaminhado para a 82ª DP (Maricá).