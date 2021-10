Maricá empata por 1 a 1 com Pérolas Negras e vai decidir título da Copa Rio em casa - Foto: Divulgação

Maricá empata por 1 a 1 com Pérolas Negras e vai decidir título da Copa Rio em casaFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2021 19:25

Maricá - A final da Copa Rio, que começou a acontecer ontem e foi interrompida pelas fortes chuvas, aconteceu hoje na tarde desta quinta-feira (28/10) e o Maricá FC empatou com o Pérolas Negras por 1 a 1, o jogo foi disputado no Estádio do Trabalhador, em Resende. O jogador Walber foi responsável pelo gol do time de maricá.

O time de Maricá entrou em campo com muita garra e conseguiu empatar a partida com o meio-campista Walber, permanecendo o placar de 1 a 1 até o apito final.

O clube vai disputar o título no próximo dia 10 de novembro, no Estádio Alzirão, em Itaboraí, às 15h.

O clube já está classificado para a Copa do Brasil ou para o Campeonato Brasileiro Série D.