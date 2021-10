Final da Copa Rio é suspensa - Foto: Divulgação

Publicado 28/10/2021 09:02

Maricá - A Copa Rio teria sua final ontem , entre os times Maricá FC e Pérolas Negras mas foi interrompida devido as fortes chuvas, que molharam e atrapalharam muito a partida no Estádio do Trabalhador, em Resende, na tarde de ontem, quarta-feira (27/10).

A primeira parte do jogo aconteceu, onde os donos da casa conseguiram abrir o resultado positivo com o jogador Andinho com um gol em cima do time do Maricá FC.

Mas após a interrupção o segundo tempo da partida será disputado hoje quinta-feira (28/10), no mesmo local às 14h.