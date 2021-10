O carro clonado neste golpe, idêntico ao original em todos os detalhes - Foto: Fabiano Medina

Publicado 27/10/2021 13:47 | Atualizado 27/10/2021 13:48

Maricá - Na tarde desta quarta-feira (27/10) a Polícia Civil da 82ª DP apreenderam um automóvel clonado e onde um criminoso praticou o golpe de estelionato do carro clonado.



Um homem, morador da cidade de Teresópolis comprou um veículo de outro homem (o praticante só golpe) por R$ 45 mil reais, e também pagou multas e a documentação do veículo.



Logo após o pagamento das irregularidades, a vítima desconfiou do veículo e resolveu pesquisar a placa, quando encontrou um outro automóvel idêntico em todas as informações.



O vítima que pagou o veículo clonado entrou em contato com a dona do automóvel origina, moradora de Maricá. Os dois foram até o Detran do município e constataram o crime e o golpe de estelionato.



Na mesma hora a vítima e a dona do carro entraram em contato com a Polícia Civil e a Delegacia foi acionada e todos os envolvidos (inclusive o vendedor do carro clonado) foram levados para a 82ª DP (Centro de Maricá).



O carro clonado permanecerá preso e o original foi liberado. Nesse golpe o comprador acabou perdendo R$ 45 mil reais do valor cobrado pelo estelionatário do veículo clonado e também uma quantia em pagamentos de multas e impostos.

Vale lembrar aos consumidores que antes de efetuar qualquer pagamento deve-se procurar o Detran para fazer a verificação da procedência do veículo que tem a intenção de compra.