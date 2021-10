Evento literário vai até dia 31/10 na orla de Araçatiba - Divulgação

Publicado 26/10/2021 07:52

Maricá - O quarto dia da VI Festa Literária de Maricá (Flim), nesta segunda-feira (25/10), teve roda de capoeira, contação de história, oficina de desenho e cosplay (arte de se transformar em um personagem utilizando maquiagem, interpretação e vestuário). O evento acontece na Orla de Araçatiba e é uma realização da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação.

Quem visitou a feira ficou encantado com o elenco do filme Rapunzel, como foi o caso de Lays Carvalho. “Minhas filhas adoraram os personagens, e é sempre bom ter uma feira que incentive a leitura dos pequenos”, disse a moradora de São José do Imbassaí.

Com a máscara do Homem Aranha, Benjamin Calmom, 3 anos, ficou maravilhado ao ver o cosplay do seu desenho favorito. “Eu amo o Homem-Aranha, adoro o filme e hoje vou comprar livros dele. Estou muito feliz em conhecer o meu super-herói preferido”, destacou Benjamin.

Para Yuri Nuñez, que interpretou Flynn Rider (marido da Rapunzel), os eventos trazem uma alegria diferente. “Cada evento tem sua magia. Tirar um sorriso de uma criança é gratificante. Isso mostra o bom trabalho que estamos fazendo”, afirmou.

Bianca de Andrade Coelho, que se apresentou como a personagem Rapunzel, falou sobre a alegria das crianças ao ver os seus personagens favoritos. “Temos a certeza que estamos fazendo a diferença quando as crianças acreditam em seus personagens e quando estão em contato com o nosso trabalho. Isso é muito gratificante e mostra que nosso trabalho vale a pena”, disse.

Alunos e professores ganharam vale-livro

Como incentivo à leitura, os professores, funcionários e estudantes da rede de ensino de Maricá receberam vouchers para a aquisição de produtos comercializados na Flim. A Prefeitura disponibilizou vales-compra para alunos (R$ 80 para cada), professores regentes (R$ 200) e professores extraclasse (R$ 100).