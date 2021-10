Carga de drogas apreendida pela Polícia Militar no Risca a Faca - Foto: Carlos Alberto

Publicado 26/10/2021 15:56 | Atualizado 26/10/2021 15:57

Maricá - Agentes da Polícia Militar do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) prenderam dois traficantes de drogas com uma carga de drogas e um rádio transmissor na comunidade do " Risca a Faca ", em Inoã, houve também um tiroteio entre os meliantes e a Polícia Militar, mas ninguém ficou ferido, a ação aconteceu no início da tarde desta terça-feira (26/10).

Os Policiais seguiam em um patrulhamento rotineiro ao observarem seis elementos com atitude suspeita. Quando os meliantes perceberam a presença da Polícia Militar, os criminosos iniciaram uma sequência de vários disparos contra a polícia que revidou iniciando um tiroteio.

Levando a melhor no controle da situação os policiais conseguiram prender dois homens foram presos e junto com eles foi apreendida uma carga de drogas, um rádio transmissor e uma quantia em dinheiro.

Os bandidos e o material apreendido foram encaminhamos para a 82ª DP (Centro de Maricá).