Mayron Guimarães de Lima, de 26 anos, militar da Marinha estava desaparecido desde o último dia 13 de outubroFoto: Rede Social

Publicado 27/10/2021 11:01

Maricá - Um militar da marinha, identificado como Mayron Guimarães de Lima, de 26 anos, ele estava desaparecido desde o domingo 13 de outubro, o seu cadáver foi encontrado no mar da Praia de Itaipuaçu, em Maricá, na última segunda-feira (25/10).

Ele havia caído no mar enquanto pescava com os amigos em Itaquatiara, na vizinha Niterói.



Infelizmente uma fatalidade que recorrente que acontece em nossas regiões por falta de cuidado na lida com o mar. Mais um triste caso que deve servir de alertas a todos que desfrutam de nossas praias.