Maricá vai receber um investimento no setor de água de 438 milhões de reais, em três anosFoto: Pedro França

Publicado 30/10/2021 17:28

Maricá - Uma reunião aconteceu essa semana entre representantes da Empresa Águas do Rio, a prefeitura de Maricá e Companhia de Saneamento (Sanemar) traçou importantes caminhos a serem percorridos para a implantação de infraestrutura de água no município. A reunião, que contou com a presença do prefeito Fabiano Horta, a presidente da Sanemar Rita Rocha e o presidente da Águas do Rio Alexandre Bianchini, aconteceu na sede da empresa, no Rio.



A Águas do Rio faz parte do grupo Aegea, que em abril passado ganhou o leilão da Cedae para a concessão do serviço de água em dezenas de municípios do Estado, entre eles Maricá. E no próximo 1° de novembro a empresa inicia os trabalhos na cidade.

Com a proximidade da atuação, o prefeito e a presidente da Sanemar fizeram questão de alinhar com a equipe da empresa um plano de trabalho. Maricá vai receber um investimento no setor de água de 438 milhões de reais, em três anos.



O município sempre teve um déficit de água muito grande, principalmente durante o verão, época em que as duas captações, de Ponta Negra e Ubatiba, estão com a vazão bem abaixo do considerado ideal.



" Estamos esperançosos com a chegada da Águas do Rio e abertos a uma agenda de trabalho conjunta. Esta parceria será necessária para solucionar esta questão dramática, que mitiga o potencial de crescimento que a cidade tem", frisou o prefeito.



Para a presidente da Sanemar é uma grande oportunidade debater com a empresa os principais problemas de abastecimento de água em cada bairro.



" A Sanemar tem como missão principal o esgotamento sanitário, contudo todos os grandes projetos de infraestrutura de água, esgoto e macrodrenagem devem ser alinhados com a Águas do Rio, de forma a amenizar os transtornos provenientes das obras que se iniciarão em breve em toda a cidade. Essa parceria é importante já que a Sanemar e a Somar são as responsáveis pela a implantação de infraestrutura no município", avaliou Rita.



O presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini disse já está ciente dos desafios que permeiam a questão do abastecimento de água em cada bairro e também dos projetos já iniciados pela Sanemar e que a empresa precisa dar continuidade a partir de 1° de novembro.



" Em curto prazo já iremos atuar em melhorias pontuais, pois entendemos que cada morador que passar a ter acesso a água já é uma conquista, mas estamos determinados a ampliar esse bem tão precioso que é a água para toda população e também para o desenvolvimento econômico do município", declarou Bianchini.



Também participaram da reunião o secretário de Governo João Maurício, o diretor de Engenharia Ricardo Bueno e o Diretor superintendente Sérgio Braga, ambos da Aegea.